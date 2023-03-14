美國硅谷銀行（SVB）突然破產，引發的震盪隨時不下於當年的雷曼兄弟倒閉。儘管這間銀行的名號不及美國四大銀行響亮，但在全美排名16，資產超過2,000億美元，是硅谷地區存款金額最高的銀行。一間銀行在一夕之間話倒就倒，美國的金融市場風高浪急，寫在牆上。

硅谷銀行長期為初創高科技公司提供風險投資，即是以私募股權形式，由公司或基金提供給被認為具有高增長潛力，或已經表現出高增長的早期新創公司。高科技公司在疫情期間行情大幅看漲，大量風險投資往高科技初創公司投錢，而不少初創公司都在硅谷銀行開設了帳戶，存款由是大量湧入硅谷銀行。該行一方面要向客戶支付利息，另一方面在疫情期間只敢進行保守投資，當中大部分用來投資中長期美債，資金無法靈活調動，以致美國聯儲局進入加息期，硅谷銀行手中債券價格走跌，存款戶資金需求卻增加，凡此種種，均成為這間銀行的索命符。最驚人的是，衝擊甚至已蔓延至「好兄弟」英國，當地多達180家企業請求政府干預。

美國不斷印鈔，俄烏戰爭又引發高通脹，為了將禍水外引，不斷加息，惡果終於由金融界率先自嘗。還是中國有先見之明，過去一年持續拋售美債，購入黃金，既降低對美元的依賴，又增加穩定的投資回報。事實上，經濟學家直指今年下半年極大可能進入衰退，災難性債務令人擔憂。反觀中國經濟出現強勁復甦，歐洲有望擺脫經濟衰退。美國財政部長耶倫呼籲國會無條件提高聯邦舉債上限，以免造成債務違約，進而引發「經濟和金融崩潰」。其實，一個國家以舉債度日，十個煲七個蓋，即使不斷提高舉債上限，也不過是將爆煲之期不斷推遲而已。