半年前的一天，筆者清晨起來，推開家中大門，赫然發現有三、四個警察站在外面，登時使我一驚，細問之下，才知道是鄰居報警，懷疑他們的單車被偷了。後來證實只是虛驚一場，原來沒有失竊，只是他家其中一個成員剛把單車賣了給朋友，忘了通知其他家人而已。

然而，沒有人會怪這位鄰居冒失，因為在香港，單車失竊是常事，他家就早有「前科」。我認識這家人6年以來，他們擁有過3輛單車，有兩輛都曾被偷，現有的一輛尚未失竊，因為只買了三數個月，而且特意選廉宜的二手貨，或許只有這樣，才暫時可保不失。

我這輩子只買過一次單車，也只是幾百元的便宜貨罷了，玩了一年，眼見已經變舊，心想賊人也不會看上眼吧，便泊在公眾單車站，兩天後去看，卻已不翼而飛。近日，一位內地網紅騎單車來香港旅遊，此君號稱「一騎走天涯」，騎車穿州過省，已走過內地32個省份（省區市），單車從未試過失竊，但來港後在鬧市只停泊了一會兒，便給偷去了。他十分不忿，在網上吐槽，說香港貴為國際大都會，也是全國最發達的城市，何以反倒是盜賊如毛？

平情而論，香港也不至於滿街竊賊，一般財物被盜的機會不大，唯獨是單車的失竊率卻高得異乎尋常。我曾經打趣地問常騎單車的朋友，假如將一輛上千元的單車泊在公眾地方，失竊機會有多大，答曰：100%。再問：多久之內會被偷？答曰：不出兩天。我想既是如此，執法部門要拉人還不容易？只消找人「放蛇」，以貴價單車為餌，定然一抓一個準。如能以雷霆之勢在一個月內抓他一、二十人，往後竊賊們還敢如此猖狂嗎？問題是執法部門有否決心而已。