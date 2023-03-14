美國前國務卿蓬佩奧接受專訪，談到台海、朝鮮半島等問題，他指中國擁有不俗導彈系統及太空能力，是一個擁有14億人口的龐大經濟體，給美國以至全世界帶來問題。美國政棍不管是在位的還是已過氣，生怕不將矛頭指向中國就刷不到存在感，這才是全球人類大患。

蓬佩奧作為前總統特朗普的忠僕，克服黨同伐異，為軍工複合體的利益發聲，盛讚拜登政府對台政策，認同派遣更多美軍赴台指導訓練、提升台灣軍備水平。老美弄這弄那，無非是骯髒舞劍，志在充公，老蓬說：「如果台積電不能把半導體晶片運送到美國，將對世界其他地區產生重要影響。」後半句是美國人把自己看得太重要，屬可以不理的廢話，重點在前半句，試問有甚麼比將台積電押到美國更為穩妥呢？本欄日前指出老美透過晶片法案「迫使其他國家及企業向其轉讓技術及知識產權」，蓬佩奧成了上述批語的證人。

談到朝鮮半島問題，蓬佩奧提到2018年「特金會」，北韓領袖金正恩會聽取中方領導人的前期指示並在事後簡報。此說旨在營造中國在背後算計的形象，惟老蓬對於去年11月拜登致電德國總理紹爾茨，討論後者剛結束的訪華之旅，又有甚麼高見呢？正如老蓬指北韓在糧食供應、難民安置及打破禁運等中朝邊境相關問題上，十分依賴中國，那麼中朝領導人聯絡又有甚麼值得大驚小怪？反觀德美邊境是否接壤，柏林又是否要華盛頓接濟？

「我們說謊、我們欺騙、我們偷盜。」蓬佩奧能公然說出這麼畫龍點睛的說話，絕對是他與整個美國的座右銘，甚至是墓誌銘。他說仍在考慮參與明年的美國大選，以其對美國的了解，只要放棄藉反華來刷存在感，摒棄不務正業，說不定能有一番作為。