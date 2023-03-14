今年兩會期間，中央不少領導層傳達了來自中央對香港的期望。要整合關鍵詞，習近平主席在閉幕式上的發言非常清晰：我們要紮實推進一國兩制的實踐和祖國統一大業。推進強國建設，離不開港澳長期繁榮穩定。要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，堅持依法治港，支持香港特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

中央對香港的期望，筆者認為是香港要解決好自身的民生問題、發展好經濟，及在實現中華民族偉大復興的過程中作出香港新的貢獻。香港不可能獨善其身，只考慮自身發展，而是要有大局觀，必須紮實地融入國家強國建設的新征程上，增強社會經濟發展動能，說好中國故事與香港故事，也要把一國兩制這套制度貫徹落實，起一個良好示範作用。換句話說，要換位思考，多想想香港由治及興的進程中，如何具體為國家作出新的貢獻。在要求中央支持香港的政策上，也能有利於內地的發展。

今次兩會期間，中央領導層會見港區代表，出現不少關鍵詞，值得重視，包括希望香港維護好國家安全；合力發展經濟，推動大灣區建設；增強由治及興，當中涉及「興」的動力，要尋找新的發展動能；要解決民生問題，包括就業、房屋、醫療，亦要幫助青年有「獲得感」及「幸福感」。

筆者對青年要有獲得感及幸福感這個期望，感受最深。黑暴已成過去，香港已進入由治及興的新進程，我們一方面要繼續慎防外國勢力干預、透過不同途徑荼毒我們的下一代；但同一時間，作為從政者，確實是有責任做好「三業三政」的工作，要多關注青年學業、事業及住屋問題，並鼓勵青年議政、論政及參政，讓他們有獲得感及幸福感。