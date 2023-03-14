香港是否已徹底治好「不設防」的國家安全漏洞痼疾？從中央駐港官員的幾句話可見端倪：「要堅定地根除『亂』的根源，鞏固『治』的局面，激發『興』的動能，引領『歸』的民心。」再聯繫幾宗好像表面上毫不相干的案件或事件，可以推斷「香港不設防」的痼疾未除，必須下大氣力率先解決體制內外潛藏的綏靖主義，否則只要有合適的條件和氣候，百足之蟲又冒出頭來。無風是不會起浪的，請看3個為甚麼？

為甚麼人大常委會已就漢奸黎欲聘請英國御用大狀辯護一事作出了解釋，已在問題源頭，綱舉目張地理順和處理了有關法理和程序安排，但漢奸黎仍敢再入稟繼續作出新的上訴，要終院執行原先判其勝訴的判決，公然挑戰終審法院和行政長官必須根據人大常委會作出的釋法決定安排及相關指示？

為甚麼職工盟前總幹事鄧燕娥，即前支聯會李卓人的妻子，於2021年9月被傳媒揭露涉勾結外國勢力及歷年收取境外黑金多達億億聲港元醜聞後，以探望在英國女兒為名倉皇離港年半後，又敢冒被緝捕歸案風險於本月初回港探監呢？結果不消數日便被國安處拘捕。

為甚麼竟有議員違議員操守，模仿黑社會大佬「講數」口脗，威脅港府全釋6,000餘名「孭保」黑暴疑犯，要政府「主動復和」、放下「包袱」，否則「大家仍然不服氣」，「我認為無法『擺平』件事」？好像黑暴是港府搞出來的，要政府認錯改正，否則「大家」條氣唔順。難道這位議員對港府猖狂要挾，同早前美英政府及其反華反共政客粗暴干涉中國內政、插手香港事務等違反國際公共關係準則的抹黑威脅無關嗎？蒼蠅不叮無縫蛋，物必先腐而後蟲生，綏靖妖風復熾，群魔聞笛起舞，知否？