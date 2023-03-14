不誠無物，一直係老朽對美國外交政策嘅評價。呢，澳洲將喺美國及英國協助下建立核動力潛艇艦隊，之不過，有報道指美國向澳洲出售嘅維珍尼亞級攻擊核潛艇係二手貨。美國眾議院軍事委員會海權暨戰力投射小組主席考特尼日前強調，澳洲將獲最高品質嘅核潛艇。他表示，維珍尼亞級潛艇嘅保質期係33年，強調無人會把舊貨塞給好朋友和盟友。老朽相信，呢位考特尼一開口，上帝就笑了！

事實上，澳洲若然真係畀老美「搵笨」，硬食二手貨，都唔值得同情！點解咁講？2021年澳洲決定放棄向法國購買潛艦，轉而與美英合作打造核動力潛艇艦隊，令原本已經取得軍事交易合約嘅法國震怒，呢單交易約涉及400億美元，法國外長痛批此舉係「背信忘義」，總統馬克龍亦怒不可遏，形容係被人「在背後捅一刀」，立即召回駐美及駐澳大使，三方面關係鬧得冰封千里無彎轉。

澳洲本身又冇呢方面技術，講真，即使美國對「好朋友、盟友」賣「堅嘢」，外界亦質疑美國將派船員登上澳洲核潛艇隨行，會以此控制核潛艇。如果真係咁，呢啲咪叫做「貼錢買難受」囉！美國當然照舊笑口噬噬，誰知道其背後是否笑裏藏刀，不懷好意？考特尼就話喇：美國需要派人培訓澳洲船員，並相信澳洲船員也將登上美國嘅維珍尼亞級潛艇接受訓練。老朽希望澳洲樹熊咪抱錯枯木！

美國喺軍火市場上最叻搵人笨，尤其軍售台灣嘅裝備武器物資，咁多年嚟，軍機、坦克、裝甲運兵車等，均非攻擊性武器，唔係同級產品中嘅次級品，就係美軍已淘汰嘅上世代軍品，有些甚至係已停產嘅庫存軍品。有軍事評論員稱，台灣已成為美國落後武器嘅獨佔市場。如今看來，有人爭住做老襯！