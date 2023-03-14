內地城管負責管理市容衞生等，多年來卻因頻頻爆出醜聞，淪為「暴力執法」的代名詞；每當提起城管，內地市民無不皺眉。本港雖無城管，但負責管理市容衞生的食環署，近年來同樣飽受批評。不同的是，隨着社會文明程度提高，城管暴力執法問題愈來愈少，形象逐漸有所改善；惟食環署的表現每況愈下，不但間接導致香港垃圾遍地、老鼠橫行，且屢次執法行動也惹人爭議。

日前一宗關於食環署執法爭議的新聞，令筆者大為痛心。一位年逾九旬的婆婆持牌擺檔販賣炒栗子時，因「人有三急」離開攤檔，前往附近商場如廁，便把炒栗子車交由沒有持牌的男親友暫時看管，結果男親友慘被食環署人員控告無牌擺檔，婆婆的謀生工具炒栗子車亦被沒收。婆婆趕回現場後，只能坐地哭訴不公，食環署人員卻無動於衷，反而報案求助。不久，便出現一大群執法人員包圍婆婆的離奇畫面，期間更有執法人員警告，假如婆婆不合作，有機會被控「阻礙公職人員執行職務」。

事發片段流傳網絡，又經廣泛報道後，坊間爭議聲不斷，幾乎一面倒批評食環署。該署事後解釋，雖然婆婆持有牌照，但因事發地點屬繁忙的主要通道，署方人員事前仍向婆婆作出警告及驅趕；署方人員一小時後返回現場跟進時，發現一名男子經營熟食攤檔，有足夠證據認為他無牌販賣，才將其拘捕；又強調婆婆在執法後逾半小時才返回現場，至於沒收炒栗子車，是要作為證據供法庭考慮。

雖然食環署回應迅速，但顯然愈描愈黑！署方如何咬定男子是在「經營」而不是看管攤檔？所謂「足夠證據」又是甚麼？署方人員目擊男子售出炒栗子後才執法嗎？既然事前曾警告婆婆，換言之署方人員是知道攤檔屬婆婆持有，照理能推斷出男子只是看管財物，何必急於執法？說不是針對婆婆，實難令人信服！婆婆在半小時後趕回現場，意味着婆婆最多離開約90分鐘，對年輕人而言，90分鐘如廁算是誇張，但對於一名年逾九旬的婆婆而言，卻十分合理，畢竟她總不能像飛人保特般，10秒內完成百米衝刺吧！

事件另一討論點，究竟是「法不容情」，抑或「法律不外乎人情」呢？婆婆並非十惡不赦，難道署方人員執法就容不下半點彈性嗎？婆婆一把年紀依然堅持擺檔，怎可能是興趣使然呢？自然是家境不佳，迫不得已！何況婆婆已申領牌照，如廁也是正常生理需求，署方總不可能要求婆婆把攤檔推進洗手間吧！說到底，既然法律是用來約束人的行為，那怎可能不滲雜半點人性考慮呢？

退一萬步而言，當局就算不為婆婆考慮，也應為自己的形象考慮！筆者相信，社會上不會有人會因為署方容許一名婆婆去洗手間，就形容為姑息養奸；反過來說，縱使婆婆已誤墮法網，署方秉公辦理，也不可能贏到半點掌聲！