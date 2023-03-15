世界視線：中美經濟趨脫鈎　全球陷入新戰陣

美國財經界最關心的問題，是中美關係惡化，走向脫鈎，哪一方受創更甚？對美國經濟多年來持悲觀的代表人物是金融投資專家達利奧（Ray Dalio）及金融財經專家彼得希夫（Peter Schiff），他們相信華府經歷多年窮兵黷武丶生產外移及疫情的失控，形成31.5萬億美元的債務，加上年年大量貿易及財政赤字，雖然華府在努力吸引外來投資及生產業回歸，但成效未顯著，可見將來還是以加印美元支付債務及促銷更多債券吸引美元回流以防通脹及美元貶值，但每年美國國會都要提高借貸上限，只會使全球政府更意識美國債務的危機！

相反提出較為樂觀「美元奶昔理論」的經濟專家布蘭特約翰遜（Brent Johnson）就解釋2020年全球疫情蔓延，世界各國都維持低息，加大赤字開支及印鈔，形成貨幣充斥的大奶昔桶，當中美元仍是全球各國60%借貸的貨幣，及超過50%貿易結算貨幣。結果疫情過後華府為壓抑通脹大幅加息，其他國家無法跟隨，美債收益增大，使不少國家兌換美元湧入美國，美元反而走強。

不過，美國多次大幅加息，希望可把通脹由超過9%壓低回到2%的水平，但至今還是離目標很遠，特別今年公布1月的數字是6.4%，比去年12月的6.5%只低了0.1個百分點。因此聯儲局已經無法再大幅加息，否則美股有機會大跌，也正因為國際間看到美國會終結加息，以中國及日本政府為首的一些國家，近月已經開始在拋美債，要在美息回挫前套利。這就可能開始使美元步回貶值的漫長路程，也因此說明為何華府敦促中國停止拋售而是要轉購美債來幫忙支持美元。

希夫和約翰遜的爭論是希夫認為美國多年來消費遠超生產，已無法重新追趕中國的工業生產及供應鏈體系，只能不斷地舉債，即使約翰遜深信美國還有新開發的龐大油氣資源及農牧產能，也都是中國需要的，但中國可以向美國在這方面的對手如俄羅斯丶中東國家及巴西購買，甚至是用人民幣而不是美元。說到這裏，約翰遜就要搬出美國霸權的一面，美國可以拉攏丶規勸甚至威脅中國及其貿易夥伴不要違背或遏制美國的利益，因為五眼聯盟丶歐盟及日丶韓等都是大的競爭對手及吸引的市場，不容敵視。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻