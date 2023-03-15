產評：科技泡沫在爆破　美經濟愈搞愈禍

美國硅谷銀行（SVB）倒閉事件，迫使美國政府迅速出手介入干預，情況並不尋常，皆因事件絕不只是一家銀行倒閉般簡單，而是關係到美國整個創新產業的生態。事實上，隨着美國聯儲局不斷加息收水、大型科企落雨收遮大裁員，科技泡沫正有序爆破，而SVB爆雷，變相點燃了創投資金（VC）與初創公司的火頭，加速爆泡過程。面對通脹高企不下，如今科泡爆破更燒到金融體系，這些事件其實皆非偶然，而是美國放任狂印銀紙所種下的惡果。事已至此，投資者得及早為美國經濟「硬着陸」作最壞打算。

SVB破產之所以不是一家普通銀行倒閉，關鍵在於其獨特的商業模式業務，除了傳統銀行業務外，其存貸業務向風險投資行業傾斜，客戶對象大部分是美國硅谷的創投與初創企業，一方面向發展處於初期的初創公司放貸，向創投客戶的項目公司提供貸款，當項目公司做大，成功在市場募集大量資金，就引導這些項目公司的存款重新存回SVB，部分初創企業就連員工買樓的按揭都綁定使用SVB的服務。

新冠疫情期間，美國奉行超低利率的無限量寬政策，令天量熱錢充斥資本市場，大量資金流入這些創投或初創公司，如雨後春筍般遍地開花。初創企業愈繁榮、SVB能吸的資金愈多；科企估值愈高，流入SVB的存款亦愈多。可一榮俱榮、一損俱損，隨着去年起美國聯儲局開始激進加息收水，讓SVB風險過度集中的經營模式告終。

上季以來接連有大型科企宣布大裁員和削減資本投資規模，皆因市場上已再沒有大量平錢可供槓桿操作，風險資金的投資變得審慎，高息下科技股估值持續受壓，融資難度大增，不少初創企業得靠提取存款來支持營運。當SVB因投資債券失利而要集資填氹，心知不妙的科企存戶頓成驚弓之鳥，就如新冠疫情下民眾鬥快「搶廁紙」的心態一樣，搶先提取存款，導致SVB在短時間內因大規模擠提而倒閉。

2008年雷曼事件，起因離不開地產泡沫與金融槓桿；眼前的SVB事件，起因離不開科技泡沫與金融風險失序，聯儲局激進加息就成了「催命符」。硅谷是美國創新產業的代表，SVB爆雷若不及時截斷其風險外溢，將有更多同類銀行倒閉，影響着硅谷多家企業運作與支付，甚至連出糧都成問題，最後讓美國創新產業陷入一場生態危機，加速這場資產泡沫爆破，故白宮沒有選擇餘地，得極速接管SVB。

部分順利從SVB拿回的初創企業存款，相信不少已流入加密貨幣如比特幣，以及黃金和白銀等，反正就是拒流入銀行體系或美元。面對干預市場的指控，白宮只有強調要徹查事件，又喊要加強銀行監管，凡此皆難掩飾，美國政府的天量放水，才是這一連串災難的始作俑者！

接下來的危機，好可能是讓聯儲局的貨幣政策陷入混亂，就連僅餘的一點信用都面臨一鋪清袋的厄運；不然就是聯儲局堅持繼續激進加息抗通脹，讓美國經濟急速墮入衰退甚至大蕭條的深淵，結果就是一場經濟浩劫。美國的超級資產泡沫，終歸是要一聲爆破！