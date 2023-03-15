正論：公共交通齊加價　百物騰貴民生艱

香港剛剛復常，理應休養生息，無奈各行各業爭相加價，尤其與民生息息相關的公共事業更是「獅子開大口」。繼兩電今年飛擒大咬式上調電費後，港鐵票價又可能按機制加到盡，而5間專營巴士公司亦不執輸申請大幅加價。加風四起，民生維艱，怎一個愁字了得！

政府文件顯示，九巴申請加百分之9.5、龍運申請加百分之8.5。新巴、城巴市區線所有路線劃一申請加兩元。城巴的過境、通宵及行走機場的「E」線等，申請加兩成三；城巴來回機場的「A」線申請加幅最高達五成；新大嶼山巴士則申請加百分之9.8。以來往藍田和九龍港鐵站為例，目前乘坐九巴215X線，比港鐵八達通收費便宜，但加價後收費要8.8元，與港鐵相若；至於由鴨脷洲坐城巴機場快線A10入機場，更由48元大增至72元；城巴香港仔來回利東的98號線，車費亦由3.1元加至5.1元，加幅近六成半。難怪立法會議員跨黨派一致反對加幅，批評巴士公司「獅子開大口」，窒礙社會復常。

當然，欲加之價，何患無詞。儘管大部分巴士線均在2021年已加過價，但巴士公司仍以疫情打擊、乘客人數減少，甚至人口增長停滯為藉口，將加價合理化。更令人側目的是，運輸署化身巴士公司代言人，附和巴士公司加價有理，力指巴士公司面對疫情及其他交通工具競爭，專營巴士每天平均只有約300萬人次乘客，加上工資、燃料成本上升，當局處理加價申請時會平衡巴士公司財務可持續性及公眾負擔能力等因素云云。

其實，所謂平衡是假，一面倒傾斜才是真。這麼多年來，各大公共交通機構申請加價，有哪一次會被當局否決？又有哪一次會接納市民的反對聲音？正如學者指出，巴士公司分拆廣告等相關業務的收入和部分政府補貼並未入帳，一味強調經營慘況，卻將賺錢業務和政府補貼隻字不提，根本不合理。何況新巴城巴市區線劃一加兩元更是有別過去做法，不知道理何在。

人為刀俎，我為魚肉。市民根本沒有議價能力，只能寄望政府做好把關，奈何事與願違。僅兩電今年大加電費，分別按年暴增19.8%和45.6%，令人嘩然。高官卻表示，兩電堅持賺盡《利潤管制協議》訂立的8%准許回報，政府必須尊重合約精神，完全懶理兩電擁有絕對壟斷地位，每年淨賺過百億元的實情。不難估計，巴士公司的加價申請，港府又會「黃大仙上身」有求必應。更不必說，的士業界早前也申請加價。

誠然，中港全面通關後，本港經濟有望回暖，惟不可能一蹴而就，現在仍處於百廢待興的階段。大部分行業仍在守業，大部分市民仍未感受到好景，偏偏加風如狼似虎，企業罔顧社會責任，港府助紂為虐，彰彰明甚。必須指出，一加俱加，百物騰貴，本港1月份整體消費物價按年升2.4%，升幅較去年12月的2%為高，未來通脹肯定只會有增無減。港府一味嫌貧愛富，連派發消費券也大縮水，市民日子難過，寫在牆上。