功夫茶：未開波先嗌缺錢　關愛隊實效係點

偉大嘅管理者，其實只有4粒字：必須成事。呢，清朝思想家唐甄就認為「為政貴在行」，即係講得出要做得到，是以佢又提出：以實則治，以文則不治。實即係實幹，踏踏實實做事；文即係整色整水，口水多過浪花，咁就乜都做唔成！

呢嗱！2022年《施政報告》提出為支援地區工作，加強地區網絡，港府提出喺18區設立「地區服務及關愛隊伍」，目的係凝聚社區資源和力量，支援政府地區工作和加強地區網絡。「關愛隊」會推展關愛活動，例如探訪有需要人士，亦會協助處理突發和緊急事故；此外，亦可協助政府傳遞訊息，並向政府報告市民嘅意見。睇落計劃出發點係好，亦好正面。之不過依家十畫未有一撇，卻眾聲喧嘩，意見多多喎！

政府以荃灣與南區作為關愛隊試點；民政及青年事務局局長日前表示，餘下16區關愛隊接受申請。政府會把每區劃分成不同小區，於每小區設立一隊「關愛隊」，小隊以團體為單位組成。團體需通過遴選成為「關愛隊」小隊。遴選工作分為兩個階段，包括團體甄選和服務建議書評審。兩個階段嘅遴選工作將皆由民政及青年事務局局長領導嘅「全港關愛隊評審及督導小組」和民政事務處專員領導嘅「地區關愛隊評審及統籌小組」負責，以確保遴選程序透明公正。阿哥，唔好話一般市民睇見都煩，選個「關愛隊」仲嚴謹過選「香港小姐」！功夫茶聽見都頭痛，為政，不在多言；管理，更不應把問題複雜化！

嗱！有議員就指關鍵績效指標（KPI）要訂得清楚，譬如長者區，要列明進行幾多次身體檢查服務等；而另一方面，亦不可以寫得太仔細，如果太仔細變相失去咗彈性，要讓關愛隊做一些突發性嘅服務。呢，又有議員尋日喺大氣電波表示，當局嘅資助額唔夠。關愛隊兩年內獲政府80萬至120萬元資助，平均每個月預算得嗰幾皮嘢，是以認為當局嘅資助不足讓關愛隊聘請全職員工，或只能聘用兼職或提供義工津貼。佢表示關愛隊嘅持續運作將視乎其籌款能力，能否廣納更多支持。同時，又指關愛隊不能取替區議會，因為區議會係政府與市民之間嘅溝通橋樑，而關愛隊負責小區服務。

各位，過往政府推行政策，好似「垃圾徵費」、「易通行」、「簡約公屋」、「共創明Teen」計劃等。動機一流，意識良好，可惜，又係有頭威冇尾陣，政策推行過於粗疏有以致之！依家「關愛隊」未向長者問候過一聲，甫開波又嫌錢少，如果又係雷聲大雨點小，盞又係嘥冷氣，浪費公帑固然不在話下，更耽誤有志服務社會嘅義工朋友那股熱血！關愛小區，用愛心、耐心和誠心，又未必下下要講金啩！