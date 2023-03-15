要講好香港的故事，但是，怎樣講呢？

是把香港的故事看作公關事項，說喜不說憂，加上美麗以至感人的鏡頭，一些正面積極的言詞，訴說香港是怎樣好，在香港發展有多大機會。香港這個家愈來愈興旺。這樣的訴說，勝過乾巴巴的高樓大廈影像，勝過高官或美女俊男的讚美。就好像電影電視以至網絡視頻的廣告，似乎容易爭取眼球，說服人心。可洗卻香港黑暴時期的動亂，排斥內地人的醜惡嘴臉。後者是代表不了香港社會與大多數港人，抹了便去。香港的故事是向前看，向好看，讓大家忘卻苦惱與麻煩，在香港安居樂業，再次奮發圖強，不只是馬照跑，舞照跳，吃喝玩樂。在黑暴之後，在人心思離的時候，用正面的角度，用廣告的手段來說好香港的故事，應是合理和需要的事。

不過香港的故事，重心在故事，不是包裝。故事也不是僅只個人感受，任意主觀塑就。說故事是有一定的目的，為了啟發社會去了解自身的經歷，明白該走哪條路，為甚麼要這樣走。講好香港的故事是面向公眾，因此有教育、宣傳的作用，是要影響社會，包括海外關心香港的人與群體。怎樣講便反映出香港是怎樣認識自己。若只是公關性質的包裝，即使手法如何高超，影像如何感人，但內容不足或有偏差，效果便大不相同了。

香港的故事必然包含艱苦奮鬥，千萬人的血淚犧牲。所謂獅子山精神便包含艱苦與奮鬥兩個因素。香港即使物質發達，還是面對不少困難。黑暴是最突出和全面體現這些深層矛盾。這些困難還未克服，要說好香港故事，不能用繁華興旺替代獅子山精神。

香港的故事還有從百多年的失落到回歸，正如皇后大道不會改名，殖民地的恥辱也不應埋沒忘記。說好香港故事，不是把一切醜惡的都歸於英國，而是心平氣和說百多年變化是怎樣因英國而扭曲。今天還有英國因素的影響，也許可轉壞為好，發揮香港東西交流的作用。香港的故事是香港從失去到回歸的變遷，塑就了香港的過去、現在與未來。

香港故事的未來是與中國內地共同發展，香港只能是中國的香港再不能脫離內地，便要訴說中國因素，包括一國兩制的特殊，香港走一條與前不同，與內地有異的發展道路，香港故事便不只回歸，不是內地化、不單止物質發展，還有新轉變。