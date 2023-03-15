中美和全球戰略家們都在評估，中美是否短則兩、3年，長則10年、8年內刀兵相見，真的打起來；都在評估，誰的戰爭意欲更大，誰更覺得自己是迫不得已迎戰；都在評估戰爭的規模，會不會引發核戰、第三次世界大戰；都在評估誰勝誰負、都在評估對世界和人類未來命運的影響，以及對自身的影響……

從中美言論和行動來看，評估套路大致相同，一是己方並不想和對方打仗，北京一直強調中美應該合作，不應對抗，更應管控軍事衝突風險，華盛頓強調美中之間是競爭，不應是衝突，也應管控軍事衝突風險。二是華盛頓認為，中國的崛起已成美國最大競爭對手，威脅了美國利益，要改變美國一手建立的「國際規則和秩序」，美國必須採取遏制、打壓中國的行動，北京認為中國的發展出自中華民族復興的需要、中國實現現代化的需要、人民追求美好生活的需要，這是中國人民的生存和發展權利，美國要打壓，中國必須反抗，中國不可能任由外國霸權欺凌。

三是一直以來，華盛頓都把中國台灣當成「以台制華」的棋子，北京把統一台灣當成實現祖國統一的神聖使命，美國加緊加重「以台制華」，中國不能再把統一問題拖下去，需在可見的將來用任何方式包括武力實現統一，美國的加緊加重「以台制華」和中國的展示武統台灣都不能「光說不練」，而是軍事部署行動前所未有的頻密，台海之戰已夠條件分分鐘打起來。

四是人們一直認為，美國會軍事干預台海之戰，但美軍不會落場參戰，因此，中美之戰打不起來，因為一是中國的武力和實力夠強，可速戰速決，容不得美國出兵參戰；二是美國人怕死，讓他們為台灣送死，一百個害怕，一千個不幹。不過情況現在有變，一是不能低估台灣的美國戰略中的重要性，不排除它為「保台」玩命；二是美國參戰的方式，海空軍為主為先，陸軍為輔在後，死傷有限；三是美國海空軍強力干預，事實上已成中美之戰。