美國硅谷銀行破產，不禁令人想起2008年雷曼爆煲引發全球金融海嘯。兩者性質不同，歷史也許不會簡單重複，但一葉知秋，美國債台高築，幣策混亂，更多更大的麻煩恐怕還在後頭。特朗普聲稱美國將經歷一場比1929年更大、更嚴重的大蕭條，銀行已開始倒閉，「這就是證據」。這次他倒不是信口開河，美國基本上每隔一段時間就會爆發一次經濟或金融危機，硅谷銀行倒閉以及多家美國地方銀行岌岌可危，就是風暴欲來的不祥之兆。

前幾天美國聯儲局主席鮑威爾還在「放鷹」，聲稱最新經濟數據較預期強，最終利率將會高於之前預期，意味着加息步伐將會加快。沒想到話音剛落，硅谷銀行就出事，現在該怎麼辦？繼續加息可能引爆更多地雷，隨時重演金融海嘯，但停止加息則無法抑制通脹，隨時陷入滯脹漩渦，聯儲局進退不得，怎一個愁字了得。

很明顯，硅谷銀行爆雷的直接原因，就是聯儲局去年急進加息導致美債價格急跌，令該行債券投資出現巨額虧損。這種情形廣泛存在於美國各大銀行和基金管理公司，一旦再有金融機構出事，極可能引發骨牌效應，後果不堪設想。美國政府可以接管一間銀行，但若是出現系統性金融風險，神仙也難救。

所以說，水能載舟，也能覆舟。美國靠加息吸引美元回流，收割全球財富，無疑達到了一定目的，但同時也傷害了自己，美債固然跌跌不休，經濟衰退也迫在眉睫，金融機構首當其衝，硅谷銀行成為加息浪潮下的犧牲品。經此一役，美國金融系統的風險暴露無遺，美元資產的可靠性大打折扣，勢必加速全球去美元化步伐，這才是美國最大的噩夢。

近年中國一直在拋售美債，增持黃金，既是未雨綢繆，也有戰略考量。美國政府多位高層官員包括國務卿布林肯、財長耶倫和商務部長雷蒙多，多次表達訪華意願，其中一個目的就是想說服中國不要再拋售美債。只是今時不同往日，2008年爆發金融海嘯，中方順應美方要求，大量購買美債，幫對方渡過難關。結果卻慘遭中山狼反噬，相信今次中國再也不會幹這種以德報怨的蠢事。

美國長期靠舉債過日，日子有滋有味，一有問題便將禍水外引，利用美元霸權收割全球。但各國不可能長期任由擺布，老美終將自食其果。