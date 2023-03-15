台灣對港澳旅客開放自由行後，筆者走了一趟台北，事隔多年再嘗地道牛肉麵、馳名小籠包滋味，煞是愜意。台北市容整潔，街道寬敞，即使垃圾桶不多，一樣不見有人亂丟垃圾，而且垃圾分類回收做得極仔細。對比香港的擠擁和周街老鼠，垃圾回收光說不練，的確是天與地的分別。

久違地重遊這個城市，當然要留意一下當地經濟和民生。隨着防疫措施解封，目前只規定搭乘捷運必須戴口罩，但街頭遊客和當地市民仍以戴罩佔多數。主要商圈亦恢復了生氣，也見西方和東南亞遊客，港人也有不少，在旅遊區不時聽到廣東話。一些出名的食肆和景點如永康牛肉麵、鼎泰豐、饒河夜市等均大排長龍，可見旅遊業正逐漸復甦。

但逐漸復甦不同於賺大錢，皆因台灣至今仍拒大陸旅客於門外。都說的士是市道的寒暑表，台北周街的士非常易截，經濟好壞可見一斑。其實當地旅遊業界非常渴望兩岸恢復正常通關，數據顯示，2019年前，陸客和兩岸觀光是台灣最大的航空與旅遊客源市場，佔了台灣整體市場四成，佔台灣航空公司產值將近一半，也佔了台灣觀光外匯收入將近一半。筆者也有到中正紀念堂「打卡」，遊人寥寥無幾，跟過去有大陸團不可同日而語。蔡英文政府至今仍在玩弄政治，受害的卻是旅遊等相關產業。

筆者也有留意當地樓價，最貴的大安區，樓價動輒八、九千萬元甚至破億元新台幣，即二千多萬港元，當然樓面面積比香港大得多，惟以當地年輕人的收入根本不可能負擔。當地統計指出，台北去年全年淨增逾3.7萬名「脫北者」遷出台北，以遷出大安區的最多，有六千多人。居大不易，樓價高企，年輕人難以向上流，是所有發達經濟體共同面對的問題。