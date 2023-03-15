近年的美國老病侵尋，先是患上「被害妄想症」，後又患上「被窺妄想症」，忌神五花八門，輾轉來攻，日子每過一天，是多受一天辛苦。很多人以為美國只是忌憚中國和俄羅斯，實際上不止於此，山姆大叔看來已病入膏肓，他逐漸失去了對所有人的信任。

由2016年開始，美國駐古巴領事館部分人員宣稱，他們可能受到微波或聲波的攻擊，致使終日頭昏目眩、身體四大不調。如此荒誕不經的講法，華盛頓政府竟然信以為真，事後還將十多名古巴駐美的領事人員驅逐出境，以示報復。可是事情至此，並未終了，大抵是因為心理作祟，中國、越南、法國等多處地方，接連有美國駐外人員報稱懷疑受到無形武器的攻擊。一時間草木皆兵、鬼影幢幢，山姆大叔的不少子孫都認為自己接到「江湖追殺令」，而且對頭人神秘莫測，所用的武器無色無味。

這一系列的疑案，事隔多年終於得出眉目，近日美國國家情報總監辦公室公布，他們屬下7個部門分別調查過聲波事件，查核了上千宗案例。其中有5個部門斷定，此事極不可能是敵對勢力所為，自稱受害的人，很可能是疑心生暗鬼所致。

上述報告表明，懷疑被害的人，很可能是來自妄想，同樣道理，今天的華府懷疑中國派遣間諜氣球去刺探美國情報，又利用社交平台TikTok搜集西方民眾資訊，甚至指中國製的大型起重機都「長了眼睛」，正24小時在各大港口緊盯着美利堅物資進出的情況。凡此種種，是否也跟「被害妄想症」類同，其實是患上了「被窺妄想症」？說不定於3、5年後，又會有報告出爐，告訴你那些指控全屬子虛烏有。山姆老兄，你這不是在瞎折騰嗎？