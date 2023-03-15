英國首相辛偉誠接受《華爾街日報》專訪，指中國在過去數年對內愈來愈專制，對外則愈發自信，有意重塑國際秩序，對英國及盟友構成劃時代的系統性挑戰，呼籲盟友與英國合作戰勝競爭對手。英揆反華已經進入忘我境界，一根指頭指向中國，三根指向自己仍懵然不知。

辛偉誠把中國說得生人勿近似的，要急着呼朋喚友來對付，實在太不知感恩。近日，英格蘭足球名宿連尼加批評英國政府的難民政策，認為是針對最弱勢群體來殘酷開刀，辛偉誠內閣中包括內政大臣柏斐文對此大表不滿，英國廣播公司更搞出了「封咪」鬧劇，讓世人看清楚滿口自由民主的日已落帝國「對內愈來愈專制」。這場風波源於英國不太想對來自包括中東在內的難民來者不拒，但中東難民因何而起？第一次世界大戰期間，英、法兩國秘密簽署《賽克斯—皮科協定》，用尺畫了一條線，瓜分鄂圖曼帝國領土，成為現代的中東版圖。英法擅作主張亂點鴛鴦，強行重塑中東秩序，套用歷史學家Henner Fürtig的批語：「這種人為地劃分國界，憑空建國的方式，造成往後數十年無數的戰爭衝突。」問題持續100年仍沒解決，英國照理應悉數接收來自中東的難民，替自己做過的好事作出承擔，卻不斷想方設法甩開責任，難民便只能另覓落腳點了，即英國變相為包括盟友在內的許多國家，構成劃時代的系統性挑戰。

中國成功斡旋沙特與伊朗，兩國放下多年仇怨，恢復外交關係，中東地區的紛爭、衝突預期將大減，意味中東難民潮也有望緩解，這等於幫了辛偉誠政府大忙。若有英國偽紳士認為中國對國際秩序不安好心，除非有人以英國的海盜傳統來看世界，認定所有人都是賊，否則該怎理解這種賊喊捉賊？