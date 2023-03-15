香港男子冰球隊早前在波斯尼亞出戰國際冰球賽事擊敗伊朗，主辦方賽後播錯國歌，把反修例歌曲當成中國國歌。雖然運動員有即時做出「T」字手勢，示意作出更正，但屢次在不同國際賽事出錯，情況完全不能接受。港協暨奧委會發表的調查報告中可見，香港冰球協會輕視是次問題的嚴重性。

針對香港運動員及隊伍參與國際體育賽事，處理播放國歌和升掛區旗的措施，港協暨奧委會上年11月已頒發指引，指明不論賽前或賽後，體育總會須主動聯絡主辦機構，確保國歌、國歌名稱及區旗規格準確無誤。另亦定明領隊須將一份儲存正確國歌的硬件，交予賽事主辦機構，而機構亦須以書面回覆確認收妥。在播放國歌或升掛區旗前，領隊必須即場核對即將使用的國歌和區旗為正確版本等。

然而港協暨奧委會報告顯示，冰協對維護國歌尊嚴意識薄弱。先是沒按指引要求賽事主辦機構，書面確認已收到正確國歌的版本；在播放國歌前，領隊亦沒即場核對國歌版本。就着今次事件，若發現有違反指引的行為，當局須嚴肅跟進，對相關總會或人員施予相應懲罰，予以警誡，表明維護國歌的重要性。同時，港協暨奧委會亦應向本地所有體育總會，多作指引簡報會或制訂指引內容測試，確保相關人員清楚知悉及遵從指引，自覺維護國家尊嚴、利益及榮譽。運動員的成績得來不易，不應因人為的失誤而忽略他們的努力或蒙上污點。

歸根究柢，事件其中一個主因是錯誤歌曲仍未下架，屢次播錯國歌都是負責職員在網上搜尋及下載錯誤版本。筆者認為當局應嚴正交涉，與相關搜尋平台商討解決辦法，將違法歌曲下架。當然，互聯網企業亦有義務向大眾傳遞正確訊息，避免誤導民眾。