本欄曾撰多篇評論，批評港府回歸後沒着力解決市民「無牙食飯」——無啖好食的民生問題，亦揭露當局現時的牙科服務只為18萬公務員提供全科的牙科服務，對700多萬市民的牙患只提供有限止痛、拔牙。其他牙科的醫治需求，只能找私家牙醫，實際是有錢有得醫，無錢便各安天命！一如醫療衞生界林哲玄議員承認全港40多所政府牙科診所基本上為鐵飯碗效力，只分出11所每周提供一個時段為其他市民提供緊急牙科診治，市民「往往只能等到牙齒沒救才有資格（得到）服務」。真是同牙唔同命，同遮唔同柄！

本屆政府終願作出突破性改革，擬修訂牙醫註冊條例，重點在3方面，其一引入非本地畢業牙科醫生；其二研究更改本地公營牙科服務對象；其三研究規定本港培養的牙醫必先要在指定公營機構實習一年後，才能正式註冊執業搵真銀。惟冗長的法例修訂和落實程序，以及每年本地只能培養不足百名牙醫的杯水車薪，沒有7、8年也不會看到成效。對此，林議員提出政府向私營牙科醫生購買服務供市民使用，此舉不失為急者治其標的做法，但短期而言公帑開支料相當龐大，不過也總好過每年用十多億元養假難民及黃營律師團隊吧！可憐香港老百姓的牙是二等牙，不及公務員的牙，不如假難民那麼有好招呼。

港府若有長遠眼光，應學習澳門在橫琴設立澳門大學的施政抱負，在港禁區開發黃金處女地興建大型醫療城，比澳門條件好的是香港有地可用，近水樓台引入內地先進但香港缺乏的醫療專科服務，提供包括牙醫全科服務，引入內地醫生、護士及病房護理員，既融入大灣區，又服務兩地，財息兼收（人才和錢財），更解決新界北區醫院缺乏專科服務問題，何樂而不為？請局長認真考慮。