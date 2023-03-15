辛偉誠自去年10月出任英國首相以來，英國人民固然冇好日子過，淨係睇吓從去年11月下旬開始，英國公務員要求增加工資嘅罷工愈演愈烈，成為英國人民習以為常嘅「風景線」；當然，社會立立亂，作為首相，自然也不會有好日子過。

辛偉誠上任5個月以來有乜政績？有！佢訪問美國期間，發表外交國防安全綜合檢討報告，將中國列為「劃時代的系統性挑戰」，惟冇定為對英國嘅「威脅」，並首次提及台灣問題，這算不算有表現？報告亦稱未來兩年額外增加50億英鎊國防開支。保守黨鷹派質疑金額太少，甚至認為可讓中俄「鬆一口氣」，直言「若英國不展示實力，中國就不會尊重我們」。英國政客，識見之差，認真水皮！

英國已是「日已落國」，可以向華展示乜嘢「實力」？論者指出英國已成為七國集團（G7）中經濟數據墊底嘅「劣等生」。根據英國官方發布嘅最新統計數據，辛偉誠上台前嘅2022年第3季度，英國GDP收縮0.3%；去年12月按年通貨膨脹9.2%，係發達國家中最差。根據英國央行預測數據，2023年第一季度英國GDP預計將萎縮0.1%，全年萎縮0.5%；2024年萎縮0.25%。是以2024年下半年英國將舉行議會選舉，帶着一份咁差嘅成績單，保守黨恐怕難再次獲勝。

英國冇大資本，又要搞大買賣，搵阿茂尊重你咩？喺俄烏衝突期間，辛偉誠心口掛個「勇」字，充當美國嘅過河前卒，美國佬又點會睇得上當今呢個「日已落國」？最初脫歐仲話要構建「全球英國」嘅宏偉目標，如今睇來同屈膝卑躬靠攏美國嘅南韓冇乜差別，英國佬又高尚得去邊呢？仲向台灣售潛艦零件，若然觸動「一個中國」原則，英國佬只會係陸榮廷睇相，唔衰攞嚟衰！