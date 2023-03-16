正論：致癌肉乾賣通街　食得安心成奢望

踏入2023年不久，市民除了感到加風凜凜，另一感受最深必然是食不安心。先是有牽連10萬學子的午餐飯盒質素欠佳，繼而又到消委會揭發肉乾零食含致癌物，沒有最驚心，只有更驚心。回歸以來，各類毒食輪番攻港，負責把關的食安中心每次皆是後知後覺，懶政怠工至今不改，市民病從口入，豈是無因。

消委會測試市面30款肉乾、肉鬆和肉紙零食樣本，不驗不知道，一驗嚇一跳，結果超過四成均驗出可致癌污染物多環芳香烴，含量最高的一款，超出歐盟上限逾五成，當中更不乏知名貴價品牌。另有豬肉紙樣本驗出禁用獸藥代謝物，含量不符合《食物內有害物質規例》，亦超出歐盟的行動參考值。

肉乾惹味可口，是港人常吃零食，遊客甚至會當成手信買走，殊不知金玉其外，敗絮其中。人們實在不明白，在市面輕易購入的美味零食，不是都經過食安中心把關抽查、確保沒有問題才公開發售的嗎？何以毒食攻港，每次都靠沒有執法權力的消委會揭發？若非食安中心失職塞責，市民何至於將致癌食物吞下肚都不自知？

眾所周知，食安中心於2006年成立，首長為「食物安全專員」，更邀請大量醫生、學者、教授擔任委員，擺出對公眾健康負責任狀，但事與願違。這些年來，本港食安事故層出不窮，蘇丹紅鴨蛋、山東龍口毒粉絲、上海過期爛肉、哮喘豬肉、三聚氰胺毒奶粉、甲胺磷菜、重金屬大米、孔雀石綠水產、塑化劑飲料、坑渠油等等，每次內地、台灣乃至全世界發生食安問題，香港都會中招，港人都會受害。反而消委會以至傳媒把關更加可靠，僅本報便多次揭發有毒食品賣通街，例如去年有店舖無牌出售來歷不明生蠔，負責發牌的食環署竟然懵然不知，食安中心同樣渾然不察，堪稱羞恥。

更不必說，消委會每次出手均例不虛發，每次皆會揭出種種食安問題。早前才驗出94%的食油樣本含有害污染物，當中40%含有3種或以上有害污染物，近六成含基因致癌物及毒素，部分更超出歐盟標準。食安中心每次都要由消委會轉交才懂跟進，今次的致癌肉乾也不例外。最令人側目的是，食安中心堅稱經過風險評估後，肉乾致癌物含量對公眾健康影響不大，驗出獸藥殘餘的一款豬肉紙，檢測結果更為合格。你話有害我話無事，你話有毒我話合格，食安中心予人的感覺就是同消委會對着幹，拿市民性命較飛，結果是公眾健康受損。

曾幾何時，香港有「美食天堂」美譽，但隨着官僚墮落，把關兒戲，一切俱往矣。美食天堂早就淪為毒食天堂，市民進食猶如買大細、搵命博，食出病屬正常，食唔死算好彩。現屆政府上場之初，擺出強政勵治姿態，更破天荒提出「關鍵績效指標KPI」，奈何雷大雨小，為各部門引入KPI一直只聞樓梯響。想深一層，其實一點也不奇怪，皆因這樣做無異於將薄薄的遮羞布戳穿，豈非自討苦吃？