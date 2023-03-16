娛圈單打：最強美魔女　永遠馬小玲

娛樂圈潮講「美魔女」，但凡有一定年紀的女明星都被冠以這個名號，但真正配稱美魔女又有幾人？現年52歲的萬綺雯肯定是最有說服力的佼佼者。她最近踩過界在內地做直播帶貨，連踩8粒鐘依然保持專業態度，渾身散發優雅氣質完全不顯老，厲害！

暱稱蚊蚊的萬綺雯可謂女神之中的極品，她是1989年亞姐亞軍，入行30多年竟然零走樣，一雙長腿更是殺死人。代表作當然是《我和殭屍有個約會》的馬小玲，完全將她的俏麗優點表露無遺。加盟TVB後，與郭晉安拍檔的《老表，你好嘢！》又是事業另一高峰，兩人組成情侶檔大受歡迎。

近年淡出香港娛樂圈，嫁夫隨夫，和才子老公陳十三一起將事業重心移往內地，鮮有在港露面。今次直播帶貨，女神依然不老，身形與30年前沒有分別。難怪網民拿她與另一選美靚女葉璇比較，直指後者放飛自我淪為肥大媽，直播期間更是毫無儀態，跟氣質優雅的蚊蚊差天共地。

蚊蚊作為經典亞姐，封盤嫁人前多人追自不待言，裙下之臣包括「令狐沖」呂頌賢、「宇宙最強」甄子丹等。你的男人如何，你的品味也必如何，蚊蚊高質，這就是證明。

至於凍齡美貌與逆天長腿是如何煉成？除了得天獨厚，蚊蚊透露如非工作必要不穿高跟鞋，皆因高跟鞋會令重心傾向前腳掌，讓小腿肌肉僵硬；另外，每天沖涼後必塗乳液為雙腿按摩，促進血液循環；加上養成茹素習慣，膚質明顯改善。由內到外多管齊下，美女的誕生總離不開這一句：世上沒有醜女人，只有懶女人，信焉！