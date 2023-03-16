改革開放40年來，特別經歷了20多年的大貪腐，美國近年對華的赤裸裸壓迫，看到蘇聯、日本的遭遇，中東北非以至香港的顏色革命、烏克蘭戰爭及之前美國策動的各地動亂、內戰侵略，中國不可能再迷信美國。

中國已決心堅持走自己的發展道路，不抄襲、倣效美國，在國際上提出一帶一路、全球發展與全球安全的倡議。中國發展不同美國，也構成美國西方宣揚模式以外的另一選擇。

中國能達到這樣的認識是付出了不少代價。改革開放之初，草率地學習美國，用市場來否定中國革命30年的奮鬥與創新。政府內外有強大的勢力要顛覆中國在自力更生下建立的體制，改革開放的80、90年代中國面對着一如逐步瓦解的蘇聯東歐的體制崩潰。中共領導層內還有執着革命初心不變，堅持自力更生艱苦建設不變，才可以在20多年的大貪腐裏，沒有走上蘇聯瓦解後的寡頭壟斷，社會解體的惡運，還有能力在美國開始全力壓制攻擊中國之時，有力地抗衡，並把國家社會的發展搬回正路，打開小康之局。

40年的改革開放歷程不是一帆風順，不是簡單地取消革命後30年建設的體制與成就，便可以達到今天的輝煌。這40年裏，實際上包含了兩條道路的激烈鬥爭，只有克服對美國、對市場的迷信，擺脫美國的操縱把弄，才有今天的成就，也因此若要保有今天的成就，要繼續堅持發展，便不能不認清改革開放40年的得失，認清革命後30年是改革開放發展至關重要的基礎與條件。

中國當前在全球競爭力最大，也最能維持經濟安全與發展的產業全部門的發展，來自30年自力更生的建設，改革開放主要的技術、人才也是在30年裏積累出來，更不用說中國賴以保衞國家安全的國防產業、國防科技都是在艱苦的30年創建出來，並一早形成強大的核阻嚇力量。今天國家強調不忘初心，這個初心不僅是1949年的共產黨革命，也應包括在革命後30年裏按革命初心的建設，其中有成功和失敗的制度、政策的試驗。

40年改革開放有得有失，革命後30年也同樣有得有失。應該好好的檢討與反思，為當前和今後的發展提供參考，走中國的道路不是美國提倡的大震盪，把中國的否定，換上美國製的木馬來屠城。最關鍵的是人民利益，不是資本的暴利。