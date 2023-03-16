現任國民黨主席朱立倫，被黨內外批評為國民黨最爛的黨主席。國民黨混到今天一敗塗地，慘淡經營「多得佢唔少」，這位爛主席最大的特點是極其滑頭，極善內鬥，很會整人。韓國瑜被他整，洪秀柱被他整，他整倒對挽救國民黨帶來希望的兩位黨內同志，自己想參選「總統」又沒選上，可謂損人不利己，損黨不利己。這樣的人還能混國民黨的主席，實在有趣。明年1月台灣又要「總統大選」了，各路人馬磨拳擦掌，躍躍欲試，朱立倫自不例外。

然而最新民調顯示，他的支持度最低包尾，支持度最高的是民進黨的賴清德，百分之四十六點四七，排第二的是國民黨的侯友宜，百分之三十三點四五，排第三的是民眾黨的柯文哲，百分之三十點五四，排第四的是無黨籍的郭台銘，百分之二十三點三三，包尾的是朱立倫，百分之八點零九，可憐的個位數，慘不忍睹。如果把侯友宜和朱立倫搭配起來選「正副總統」，支持度也是包尾，百分之十八點二三，而民進黨的賴清德和鄭文燦搭配，有百分之三十六點四五，郭台銘和柯文哲搭配有百分之二十三點五九，可見朱立倫不是一般二般的「佗衰家」，實在丟人現眼，不如一頭撞死算了。

由於歷史原因，人們多以為國民黨一直是「統派」，在台灣「民主選舉」、政治巨變、「台獨」猖獗後，它好歹還有一個「九二共識」擺在那裏。其實，在李登輝大權在握，叫嚷「兩岸是特殊的國與國關係時」，國民黨就逐漸變質為「隱性台獨」黨了，它對抗中國統一、企圖糊弄大陸的方針是「不統、不獨、不武」，用「三不」搞「兩個中國」或「一中一台」，國民黨馬英九執政時把「三不」玩得淋漓盡致。

然而，這「三不」混不了太久，大陸不接受，「台獨」不接受，美國覺得這樣「抗中」不到位，影響它向台灣售武器。為了進一步跪舔美國，支持他參選，朱立倫繼續推銷其「親美友日」的準漢奸主張。