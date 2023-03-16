美國駐華大使館為了向中國人宣揚西方民主的「優越性」，日前在社交媒體發表文章《為甚麼民主制度促進國家經濟》，其中列舉幾個例子：葡萄牙和南韓轉向民主化後的20年裏，人均國內生產總值增長20%；波蘭採用西方民主後，2021年按美元計算的人均GDP是1990年的3倍。看到這些數字，不僅中國人笑了，全世界都笑了。

沒有比較就沒有傷害，論發展速度，哪個國家比得上中國？改革開放40多年來，中國GDP年均名義增速達到14.5%，即使扣除通脹因素，年均實際增速也有9.3%。過去20年中國人均GDP最少增長了10倍以上，40多年來更是增長50多倍，豈是葡萄牙、南韓和波蘭這些國家可以相提並論。美國駐華大使館本想通過這幾個例子證明西方民主比中國模式優越，結果反而被打臉，在中國人面前談論發展速度，無異於班門弄斧，老美顯然找錯了對象。

可以見到，這些年實行西方民主的國家沒有幾個有好結果。在美國槍炮脅迫之下的伊拉克和阿富汗固然滿目瘡痍、民不聊生，經歷過顏色革命的例如烏克蘭、格魯吉亞、吉爾吉斯、中東和北非等國家，也無一不是政局混亂、民生困頓。尤其是烏克蘭，作為曾經最富裕的前蘇聯加盟共和國，自從爆發顏色革命後便一年不如一年，如今更淪落到國不成國的地步，人們實在看不出西方民主到底好在哪裏。

再舉一個例子。過去中印兩國發展程度和經濟規模相差無幾，印度人均GDP甚至高於中國，但幾十年下來，目前印度人均GDP還不及中國的五分之一，這不是很諷刺嗎？印度號稱全球最大民主國家，經濟發展速度遠遠不如中國，到底是西方民主優越，還是中國模式更可行，答案已寫在牆上。

事實證明，世界上沒有放之四海而皆準的民主形式。每個國家都有不同的歷史文化和不同的國情民情，都有權選擇自己的道路和發展模式，美國企圖將自己那一套強加於其他國家，既無知，又無聊。

美國立國還不足250年，卻以教師爺自居，對中國指手畫腳，不是很可笑嗎？老實說，西方的繁榮主要來自過去對殖民地的侵略和掠奪，而不是靠所謂的民主制度。這些年西方一直在吃老本，目前已所餘無幾，加上政治制度保守僵化，導致問題叢生，霸權日益衰落，憑甚麼還想號令全球！