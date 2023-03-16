英國這一年來飽受高通脹困擾，有研究顯示，截至2月19日的4周內，英國食品雜貨的通脹率達到17.1%，再創歷史新高，每個英國家庭的年度購物支出將增加811英鎊。雪上加霜的是，近日再有調查指出，英國24間頂級大學院校中，有兩成學生因為生活成本高昂而考慮輟學，相等於每5名學生就有一名因生活壓力而無書讀。

考慮輟學的學生之中，固然有當地基層和弱勢學生，但亦有為數不少是需要打工賺生活費的留學生。留學生不選擇繼續在英國讀書，直接打擊教育產業收入；而當地基層學生無法升學，長遠而言亦會造成社會問題。英國是否如香港黃人想像中美好，從此又可見一斑。

高通脹不僅趕走留學生並令本地生無法升學，更令英國罷工不斷。50萬名工人擬趁財政大臣即將發布年度預算案之際發起大罷工，包括教師、初級醫生、公務員及倫敦地鐵工作人員等，預料倫敦地鐵將會基本停運，部分學校關閉，醫療系統將受干擾。事實上，英國工潮從去年夏天持續至今，未見平息迹象，皆因工人要求提高薪金追上通脹的訴求，資方根本無法達成。首相辛偉誠又是譴責罷工，又想立法禁止罷工，其實已是黔驢技窮，英國罷工已成為一道沒完沒了的美麗風景線。

猶記得，辛偉誠發表新年演說時，信誓旦旦要削減一半通脹率，但究竟有何板斧卻支吾以對，反而跟隨美國反華卻跳得比誰都歡。他日前又揚言中國是對英國經濟利益帶來最大威脅的國家，中國的行為對世界秩序帶來系統性挑戰云云，堪稱不知所云。中國國力如日中天，英國則是「日已落帝國」，由經濟到軍事再到科技皆不在同一檔次，與其盲目反華，不如搞好經濟，讓工人回歸崗位。