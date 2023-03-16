假如中國大陸武裝統一台灣，台灣不少政客宣稱不懼，就算手執一把掃帚也要戰到最後云云，但戰爭從來不是由政客去打，而是要靠軍人去衝鋒陷陣。未知台灣政客們可有想過，寶島的軍人想不想打，他們能不能打？

近日台灣軍隊發生了兩件事，讓台獨分子十分尷尬，一件是有駐守外島馬祖的小兵哥向外「呼救」，投訴軍隊伙食中沒鮮肉供應；另一件是有軍人游水出逃，投奔大陸。台灣國防部對兩件事都有回應，首先指出軍人們不是吃不上肉，只是因為運輸船正在維修，才暫時不能將鮮肉送到部分外島，但是發言人強調，島上所有士兵都有軍用罐頭肉供應，也有充足的泡麵可供食用，將士們的生活理應不受影響。

在真正的戰爭時期，烽火連天，缺衣少食只是尋常的事情，必要時刨草根、吃樹皮，日子也得撐下去。如今號稱在守護台灣的小兵哥，卻只因為短期內吃不上鮮肉，就大肆吐槽，還在島上的沙灘寫下大字投訴，公然羞辱國防部門。這樣的少爺兵，試問如何能夠守護疆土，他日若然解放軍來攻，只消帶上幾盤肥肉為餌，一個個不就乖乖投降了。

另外，金門二膽島更有一個士兵逃走，試圖游水到對岸廈門，但因為中途乏力，險些遇溺，幸虧被解放軍的艦艇發現後救起，才安全抵達大陸。他公開表示，願意在大陸留居。

今番寶島士兵的出逃，不論原因為何，都狠狠地賞了台獨分子一記耳光。看來台灣不少軍人既不能戰，也不想戰。早前有日本傳媒爆出驚人消息，說台灣九成退休軍人，都有向大陸出賣軍事情報。若然此說屬實，那麼台軍瀰漫的反戰情緒，恐怕是十分厲害。