再有移英港人上網吐苦水，指4歲女兒發燒、咳嗽及流鼻水，醫生告知「連燒5日再來看」，令她大為沮喪，反思移民對女兒是福是禍，發言引來不少同路人共鳴；又有移英港人高呼「作為移英×，我最憎就係移英×」，對一批批腦袋也移民者，實不失為一記當頭棒喝。

幼童發燒可大可小，父母焦急可以理解，內地近日爆發流感，有家長抱着幼童求診說：「這個流感感覺比去年的新冠還嚴重，新冠發燒大概一兩天，現在是三四天的燒。」誰敢保證身在英國的小孩所得的不是這種感覺比新冠還嚴重的流感？但英國前首相約翰遜早已祭出「群體免疫」，移英家長自己不長眼睛，如今看着骨肉受苦，這能怪誰？坦白說，倘當日選擇移居大灣區，說不定能比落腳「日已落帝國」省卻點眼淚。

上述提到的「移英×」怒轟移英港人說：「點解講政治冇人有反應，講超市特價就衝去搶？知唔知求助食物銀行嘅人創新高，有英國人窮到買完食物冇錢開暖氣！」這不是有力地證明了在英生活艱難？在高通脹、高稅率面前，曾經滿口仁義道德的黃人也不能再裝模作樣了，只能露出「公義放兩旁，利字擺中間」的真本性。

每逢有移民人士發表對移民感後悔的言論，必引來若干人士斥為「放負Post」，又以「每個地方都有難捱之處」來鴕鳥一番。然而ViuTV早前有清談節目邀請在港生活的英國人，比較兩地生活體驗，她指英國地鐵衞生情況惡劣，曾驗出毛絨絨的座位上有人類體液、動物糞便，座位下更有死老鼠。對不是腰纏萬貫的人而言，移英不是單純的難捱，而是可借用周星馳電影《食神》一段對白來形容：咖喱魚蛋、蘿蔔、豬皮、豬紅，失敗中嘅失敗，最慘係啲大腸裏面仲有舊屎添。