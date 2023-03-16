九巴、龍運、新大嶼山巴士、新巴及城巴等5間專營巴士公司全部申請加價，其中九巴加價9.5%，龍運加價8.5%，城巴新巴則劃一每條路線加價2元，大嶼山巴士加價9.8%，城巴亦申請調高所有往返機場路線的車費，加幅為誇張的50%。票價加幅遠超通脹和市民負擔能力，殊不合理，不能接受。

現時香港社會飽受3年疫情折騰後喘定氣來，各行各業正在復甦，巴士票價卻「報復式」增加，絕不利於勞動市場重啟，嚴重窒礙如民航業等業界的復甦。不少市民依靠巴士上班上學，專營巴士公司應負起一定的社會責任，加價幅度也必須有理有據。

各巴士公司均在去年疫情反覆時，以燃油價格、工資上漲、經營困難等為由，提交有關加價申請。受疫情影響，專營巴士日均乘客人次減少逾一成，除了九巴錄得盈利外，龍運、嶼巴、新巴及城巴皆虧損，加上國際戰事導致燃料成本上漲，申請調整票價可以理解。然而有學者指出巴士公司的帳目未列入如廣告等部分業務收入，及第六輪防疫基金內將發還的維護費用等政府補貼，加上本港經濟全面復甦仍有距離，尚不能斷言經濟將強力反彈，不少市民疫下收入銳減，巴士大幅加價並不合理，將加重市民生活負擔，為社會經濟復常徒添阻礙。

鑑於政府隧道已豁免專營巴士收費，每間專營巴士公司須把有關開支存入「專營巴士豁免隧道費基金」，政府在審批巴士加價申請時，應善用上述基金的結餘抵銷加幅，以作調節；此外，亦可研究從港鐵股息中抽出部分收益補貼市民巴士費，令加幅盡量減低。巴士公司申請加價原則上無可厚非，惟港府審批時亦要從市民角度慎重權衡，平衡各方利益。