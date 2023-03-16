筆者自離開校園投身社會便參加勞工服務，在愛國工會運動中一晃便57年了。與打工仔女同呼吸，共命運，深深感受工人對團結事業的珍惜，對維護勞工權益的看重，對國家富強的嚮往，對那些「掛羊頭賣狗肉」、出賣工人利益為謀取私利、破壞國家與民族利益的漢奸走狗等政治騙子、工賊變色龍是何等深惡痛絕和極之鄙視蔑視。

香港工會運動有兩個陣營，兩條路線的激烈鬥爭，戰後從未停止過，並伴隨着港英為鞏固和延續其殖民統治的目的和利益，採取在不同時期、不同歷史階段的策略進行破壞、分化、收買、腐化、打壓工會手段，使工會運動的鬥爭情況在回歸前後更趨激烈，真是你死我活。其實，工會運動鬥爭的特殊性、複雜性、長期性、艱巨性、影響和波及，都是「一國兩制、港人治港」偉大歷史進程中不可或缺的一部分，淡忘了這些歷史的曲折，便不懂得珍惜國家安全與繁榮安定的關係了。

曾幾何時，被美英和境內外宗教勢力豢養，和吹捧成工人領袖的漢奸工賊，利用1989年「六‧四」上位，變身民主鬥士及民運英雄的政棍，種瓜得瓜，終被控串謀顛覆國家政權罪。曾幾何時，漢奸工賊利用勞資矛盾和糾紛，用「撒豆成兵」手段催谷組織工會配合顛覆奪權的「顏色革命」，沒有最激，只有更激，用極左口號和主張分裂工會和工人，破壞維護僱員權益，分化工人團結事業。

曾幾何時，維護勞工權益的謊言徹底破產，長期收受外國政治黑金，攬洋髀當火腿。「摧眉折腰事權貴」，做洋人的哈巴狗、應聲蟲，終被國安踢爆，竟是一人公司，夫妻話事，家族控制黑金金庫，私相授受，袋袋平安，多年來從不公開交代財政收支，當然也沒報稅，是如假包換的「你呃人」。