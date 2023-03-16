俄烏戰事持續至今仍然膠着，彼此難分勝負。有論者認為，國際政治嘅宏大敍事裏，隱藏着普通人嘅無奈與心酸。這話怎理解？有說烏克蘭人已經不再像一年前那麼慌張，他們似乎已經喺呢種「常態化」嘅戰爭中，建立起新嘅生活秩序。

事實上，這種「新秩序」是一種「無奈」，人民何辜？稚子還未看清這個世界為何就死於炮火？這樣的「新秩序」本來就不應該存在。呢，烏克蘭東部重鎮巴赫木特激戰持續，總統澤連斯基周一發表視像演說時指出，國家未來將取決於這場戰役嘅結果。戲子總統批評敵軍棄置大量地雷及爆炸品於烏克蘭農地，受影響嘅土地面積達17萬平方公里，政府將想辦法清理呢啲危險物品。

戲子總統澤連斯基曾揚言若拿到300輛德式「豹2」坦克，將有助於確保烏軍擊敗俄軍。政客吹水，不必本錢，獅子開大口，面皮又夠厚，一開口就要300架「豹2」坦克，阿哥，砌模型都需要啲時間啦！再講，要烏軍熟悉呢啲複雜嘅非蘇聯製坦克，冇3幾個月訓練肯定唔掂！仲有，歷史已經多次證明，俄羅斯民族嘅韌性！何況普京賭上咗個人嘅政治前途發起這場「特別軍事行動」，豈容有失？

俄烏戰事，雙方兵士均死傷枕藉；多個西方國家估計自去年2月爆發以來，烏克蘭超過12萬士兵喪生和受傷，英國《經濟學人》指喺烏克蘭東部哈爾科夫嘅創傷後壓力症候群（PTSD）軍事康復中心，每周都有約100名士兵前去接受治療。

PTSD通常係直接經歷或親眼目睹駭人事件而引起，戰場上面對死亡威脅更易形成失眠、噩夢、愧疚等。而據英媒引述烏軍消息，指俄羅斯正安排女囚犯到前線作戰！如果有所謂「新秩序」，都係無奈。