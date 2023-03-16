與以往兩會相比，今年的新一屆國務院領導班子有一個鮮明特點，那就是：換頭不換身。一方面，正副總理、國務委員等上層領導層全換；另一方面，下面的部委部長、主任幾乎全部連任。這是幾十年來未曾出現的新現象。而這現象也是幾年來人事重新洗牌、權力架構和遊戲規則重塑的結果。

國務院的26個部委中，只有國防部部長李尚福、發改委主任鄭柵潔屬於新人。由於黨中央軍委和國家軍委是「一套班子，兩塊牌子」，實際上李尚福在去年10月二十大當選軍委委員時就已鎖定防長，故此嚴格來說，只有鄭柵潔算是部委的新增量。

但正副總理、國務委員則全部是新上位。上屆的4位副總理，常務副總理韓正轉崗國家副主席，最年輕的胡春華退居政協副主席，孫春蘭、劉鶴正常到齡退休。而5位國務委員裏，魏鳳和、趙克志退休，肖捷、王勇分別轉崗人大、政協，惟有年齡最長的王毅反而更上層樓，躋身政治局。

部長之中，財政部部長劉昆（1956年生）、科技部部長王志剛（1957年生）、人民銀行行長易綱（1958年生），都已達到甚至超過65歲的任職年限，尤其劉昆今年已67歲。部長超齡服役情況並非沒有，但遇到換屆卻能繼續連任的，卻是非常罕見。這背後的原因是多方面。首先，今年跟5年前一樣，進行大規模機構改革。在國務院系統，涉及力度最大的是科技、金融兩大板塊，有大量機構過渡、職能轉承、人員交接等。所以，科技部部長王志剛、人行行長易綱得以留任，以便機構改革可順利進行。與此同時，兩人在政協已提前安排相應位置，分別擔任教科衞體委員會、經濟委員會副主任。在相關機構改革完成後，預料就將卸任部長職務，專任政協工作。

當然，這個因素不是絕對。就像5年前的機構改革力度更大。自然資源部、人社部、水利部等同樣都進行改革，但原來的部長都未留任，而直接由新部長上任。如今的幹部任免已不再看資歷、年齡等以往的「硬繃繃」指標。上峰信任與否才是唯一的取捨因素。像王毅升職，胡春華、肖捷、王勇等人轉崗一樣。王志剛等人留任，而同為1957年出生的原人社部部長張紀南，則在去年就已正常到點下車。再如，外交部長秦剛正部僅數月便直升副國級，刷新歷史紀錄。

另外，根據新的國務院組織法，不僅部長、主任，就是副總理、國務委員，也可以根據工作需要，隨時由人大常委會進行調整，不必等到全國兩會。其實，目前國務院陣容之中，半數部長都上任未久。如司法部部長賀榮上任不足一個月，人社部部長王曉萍、住建部部長倪虹也都是去年才履新。

從今年兩會的投票情況來看，全票已是常態。10多年前，如教育部部長周濟收穫幾百張反對票的情況已不存在。投票淪為走過場。人事班底的變與不變，都是需要適應的新常態，見慣也就不怪了。