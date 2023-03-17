產評：銀行業爆黑天鵝　歐美央行陷兩難

繼美國硅谷銀行（SVB）倒閉迫使白宮出手救亡後，銀行業風暴快速蔓延至歐洲，瑞士信貸股價突然急轉直下，拖冧整個銀行板塊，瑞士央行得出面提供「大水喉」以穩人心。金融市場風雨飄搖之際，有說法指不適宜再大幅加息火上澆油，惟歐美通脹都依然高企，暫停加息代價可能更高。歐洲央行昨日選擇力保信用並堅持抗通脹，加息半厘，自是困難的決定；下周美國聯儲局議息如何拿捏利害，更成市場焦點。

美國短時間內有3家銀行倒閉，一則反映美國銀行體系監管出現問題，二則反映科技泡沫有序爆破，正在金融界開始爆雷。事實上，SVB出事是資產與負債的風險管理失衡所致。所指的是近幾年美國在瘋狂印鈔下造成流動性氾濫，存款增長遠超過貸款增長，銀行選擇將客戶資金放在被視為相對安全的中長期美國國債，卻沒料到聯儲局會持續激進加息，令國債價格大跌，即使銀行可避免在資產負債表上減值，又或有充裕資本可抵銷減值金額，但美國資產泡沫正有序爆破，本就人心惶恐，對於銀行這方面的風險，恐慌情緒一發不可收拾，一有風吹草動，即見大量客戶爭相提取存款。這些風險問題不難理解，偏偏美國銀行監管部門未有及早察覺並加以梳理與防範，可說是一大敗筆，亦反映美國金融競爭力再次失分。

如今，歐美央行相繼出手止住銀行爆雷蔓延，若能穩定人心，當然是不幸中之大幸，但最怕是政府出手干預開了壞先例，反令投資者更擔心事情的嚴重性，存戶更擔心存款安全，這可謂後患無窮。

若歐美政府暫停加息甚至放水以穩定市場，也許能緩解短痛，但卻冒上激化通脹，進一步打擊央行信用的長痛。歐美通脹仍高企，若在抗通脹的問題上再拖延，一旦物價反彈，只怕會換來另一場更大災難。央行的決策一時間陷入兩難局面，頓令貨幣政策前景變得迷濛，資本市場的不安情緒亦揮之不去。

歐洲央行昨率先作出抉擇，就是堅持以抗通脹為先，宣布加息半厘。下周輪到聯儲局議息，惟與瑞信事件不同，硅谷銀行爆雷若持續蔓延，更大問題是關係到美國創科產業的生態環境。要知道，過去互聯網、生物醫藥、元宇宙等創科業瘋狂在資本市場「吸金」，成就代表美國科技產業的硅谷蓬勃發展，背後是靠一批創投公司及初創企業的活躍操作。可這兩年強美元已對金融及科技業造成反噬，一旦銀行連環爆雷令創科行業資金鏈斷裂，投資大幅收縮，非但會加速科技泡沫爆破，經濟將加快步向衰退。強美元基礎不再，如何保住美國的舉債能力成關鍵，否則將引發更大危機。

近季股神巴菲特大手減持銀行股，押注石油股；而各大央行持續減持美債，增持黃金儲備。這些超級大戶的取向說明美國以至全球經濟都手尾長，減持風險資產的同時，得流入石油與黃金相關的安全資產避險。這一切離不開對美國金融穩定的信心動搖，為這數十年主導全球經濟發展的美元體系敲響警號。接下來，一場財富大洗牌，只怕是避不開、躲不過！