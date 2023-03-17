正論：機場冧檔爆混亂　香港專業剩幾何

正當旅遊業剛剛開始復常之際，香港國際機場昨日竟傳來聞所未聞的電腦登記系統故障消息，大批準備登機的旅客大清早擠在離境大堂等候，期間竟無告示或廣播通報，只由航空公司人手清場，引發混亂。機管局就事件致歉，指肇因源於網絡系統定期維護時後備電腦信號不穩。現時旅客不多，影響或許不算很大，但連後備電腦都出事，萬一日後再有同類事故發生，後果絕對不容小覷。

昨晨5時許，到機場辦理登機手續的旅客已察覺異常，航空公司的登記系統「死機」，無法辦理登機手續。隨着旅客愈來愈多，現場一片混亂。由於現場沒有廣播或告示，亦無機管局人員指揮秩序，僅靠地勤人員口頭和人手處理，期間大量旅客無法如期登機，有的旅客被要求加錢更改機票，氣得破口大罵；有的旅客趕着公幹見客卻被延誤登機，擔心錯失生意，怨聲載道。

機管局其後表示，香港國際機場登記系統昨日凌晨2時半進行定期年度系統測試，至凌晨5時許發現南面離境大堂A至E段的登記流程有關的網絡電腦系統出現異常。雖然沒有發現儀器有問題，但為安全起見，即時作全面系統檢查，並即時啟動緊急應變機制，於清晨6時通知所有航空公司，在處理問題期間安排受影響航空公司及旅客使用其他登記行段及北面離境大堂。及至9時15分系統已全面恢復正常運作，期間有5班離港航班延遲約不多於30分鐘。事後機管局高層再見記者，承認網絡系統定期維護時後備電腦信號不穩，為穩妥起見早上6時重新啟動，並就此致歉。

機管局一片輕描淡寫，強調僅有5班離港航班受影響，立法會議員更是同一口徑，認為只是個別事件，不應大驚小怪，但事件是否真是一句「個別事件」便能輕輕帶過？所謂千里之堤，潰於蟻穴，任何大問題都是始於小問題，一味大事化小，拒絕吸取教訓，後果可不是鬧着玩的。

尤其機管局應變乏力，6時才通知航空公司，亦無安排人手專門處理，由旅客到地勤人員都不知所措，絕對是失職。須知道，本港旅遊業剛剛復常，出入境旅客剛剛有所增加，國際機場卻出現這些前所未見的失誤，旅客掃興之餘，影響香港國際航空樞紐聲譽和形象才是大問題。

事實上，香港國際機場近年的國際排名跌跌不休，去年更跌出全球十大，連廣州白雲機場都後來居上，足見逆水行舟，不進則退。在後疫情時期，全球各地不斷出招搶旅客，旅客踏足香港的第一步，必然是國際機場，作為「門面擔當」，硬件和軟件都必須達到國際水準，缺一不可。過去民航處的空管系統多次出事，如今連機管局的電腦系統都不能幸免，若同類事件再次發生，牽連更多旅客和航班，香港旅遊城市的形象必然蕩然無存，還談何搶旅客搶人才？

必須強調，除了機場硬件不容有失，旅遊業軟件同樣必須配合，可惜業界人手不足問題愈演愈烈，以致有客無人接、有房無人執、有車無人揸、有團無人帶，嚴重窒礙復甦步伐。與此同時，本港治安不靖，趕客不絕，有內地旅客在的士遺留手機欲取回卻被司機敲詐數百元，更有內地網紅的單車在街頭被偷。治安問題不解決，人的水平不提升，對振興旅遊業只會有害無益。

說來實在唏噓。這年頭，香港沒有甚麼不能「冧」，演唱會冧屏幕，地盤冧天秤，公立醫院冧天花，現在又到機場「冧電腦」，更別說大型基建延誤超支偷工減料屢見不鮮，醫療失誤多如家常便飯，甚至連食也不得安心，有毒食品賣通街。過去的香港以專業高效見稱，如今卻在各個專業領域不斷爆雷，實在不能不令人反思，香港專業還剩下幾何？香港還是不是以前的香港？

最令人氣結的是，每有事故發生，有關方面的搪塞藉口總是層出不窮，不是賴承辦商，就是賴個別事件，沙中綫醜聞迭爆，高官甚至賴地硬、看報道才知道，總之千錯萬錯，官僚永遠無錯，監管失職永遠不需問責，香港專業水平泥沙俱下，豈是無因？

姑勿論如何，事故一宗都嫌多，港府以至各專業界別必須正視問題，維護香港專業水平。正所謂百年養不足，一日毀有餘，所有基石都是難建易毀，香港必須珍惜羽毛，否則只會恨錯難返。