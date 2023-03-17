功夫茶：炒場歪風禁不止　一紙聲明當聖旨

政府康體設施「炒場」問題一直備受關注，「炒風熾熱」亦唔係乜嘢新聞，市民要使用康體設施往往迫於無奈向炒場黨繳付多數倍嘅「炒價」租金。大家都知，炒場非法佔用公共設施，令市民難以使用有關康體設施，唔公平，亦損害公眾利益。

「炒場」問題存在已久，當局過去曾多次變招，譬如話增加排隊預約嘅難度、加強抽查、禁止團體申請者轉換活動負責人、容許租用人用「智方便」訂場、訂下「停賽」規則，好似如被揭炒場者不在現場就不准喺某時段再租場等。政府板斧縱然繁多，可惜利之所在，炒場歪風依然難以遏止。換句話說，有招即係無招，反而凸顯民間智慧，你有張良計，我有過牆梯！康文署過往嘅所謂「新招」，全係銀樣鑞槍頭，中看不中用！又自以為兜着屁股吊頸就安全，其實又係自欺欺人！

功夫茶咁講，絕非偏頗，而係有根有據。呢，文化體育及旅遊局局長回應立法會議員嘅書面質詢時，指康文署去年一月起至上月期間共接獲約270宗涉及「炒場」嘅投訴，平均每月約有400宗租用人因為累積兩次「不取場」或「不在場使用」嘅違規紀錄，而被禁止預訂康文署嘅收費康體設施90日。

之不過，黃牛黨識變招，譬如以退休長者為招募對象，用長者身份租場再喺現場放售，總而言之，道高一尺，魔高一丈，康文署依家就話正徵詢法律意見，研究要求租用人及租用團體喺預訂及登記使用時作出聲明，承諾不會透過任何形式轉讓已預訂設施；如懷疑有租用人及租用團體違規轉讓已預訂設施，會作出適當跟進；又話會積極探討於推出全新智能康體服務預訂資訊系統時，加入相關聲明嘅可行性云云。

有議員尋日喺大氣電波表示，有專業炒場集團負責轉讓場地，預訂嘅登記人喺用場時仍然會出現，即使康文署職員巡查時，亦未必察覺有炒場情況，質疑簽署不轉讓聲明亦未必能解決炒場問題。講真，炒場之所以禁之不絕，就係「利錢」相當可觀！一紙聲明就可以叫炒場組織乖乖聽話守規矩？

阿哥，你估一紙聲明係古時皇帝嘅聖旨？任何懲罰，一句「欽此」就會令亂臣賊子誠心悔過咩？咪傻啦！港產官僚以為用一紙聲明就可叫炒場黨「自律」？你估佢哋信「施比受更有福」嗎？議員重申必須加重罰則，建議違規者兩年內不能預訂場地。治亂世用重典，幾時都啱聽過叫人「自律」咁戇居！而對於經常違規者，即使「永不錄用」也不為過！歸根究柢，炒場出現在於供求失衡，長遠之計係要增加康體場館，喺一個世衰道微嘅亂世，講良心自律同沙堆上起高樓城堡冇乜分別！