烏克蘭戰爭以來，美國的金融霸權正處於崩潰的邊緣。一是美國及其西方夥伴不尊重私有產權與它們本身的法治體系，用缺乏法律共識的政治原因，任意制裁、凍結、充公外國政府、企業、個人的私有財產。這使得美國及西方國家再不能提供外國企業、個人私有財產的保障，它們便要從美國及西方這些國家逃脫出來。

二是連瑞士這麼多年的中立國家都要放棄政治中立，跟從美國對外國存在瑞士的資金凍結、充公、挪用。瑞士的先例可應用於其他的國際離岸金融中心，特別是隸屬於英美體系的中心。在美國西方，對在岸的外國資金、私有財產已無保障。面對着不可知也不可抗的政治風險，現在連離岸的外國資金、私有財產也失去了保障。或許這便要使外國資金、私人財產再無海外避難的途徑與機會。

三是美國硅谷銀行的崩潰，原因來自美國國債政策。即使沒有黃金作後盾，美國國債還是全球最安全的投資工具，用美國強大的軍事、政治與金融力量作為保證。按全球的風險評估，美國國債是銀行金融機構以及外國國家儲備的最安全資產，國家與金融機構都是按其有多少美國國債的投資來定其安全與否。可是，美國聯邦儲備局的政策與美國在烏克蘭戰爭中的經濟表現，一是高通脹；二是加息抑高通脹，後果便是美國國債利息飛升，市價大跌，全球最大的投資工具大大貶值。

美國政府為救危機，可用減息來穩國債價格，然而通脹也會因此失控，再度加息，美國國債便再貶，對擁有美債的美國國內外投資者，包括眾多積累美國國債的外國政府、外國金融機構，美債再度貶值帶來巨虧的風險仍大，很必然和理性的反應便是減少美債的擁有權，拋售美債，美國國債便又面對另一加息貶值的壓力。

或許美國聯儲局可以再次大幅收購國債，但這樣做，一是推動貨幣量化寬鬆，對通脹火上加油；另一是聯儲局的國債龐大庫存亦面臨大的貶值與虧損，它的金融政策便更動輒得咎。

全球已在去美元化，現在更進至拋美國國債，美國有何能力穩定本身的金融，更不用說維護美元霸權。俄羅斯已盡棄美國國債，中國亦在大減，日本、英國能否穩定美國國債市場？美國的出路便只有跪求中國援手。中國會救，抑或落井下石，報仇雪恨？