日本和英國在歷史上都曾風光無限，稱霸不已。英國時間更長，地域更廣，是全球霸主，「日不落帝國」。日本時間不長，僅在亞洲稱霸，二戰時被包括中國人民的抗日戰爭、美日太平洋戰爭和蘇聯紅軍的大反攻徹底打敗，後成了美國附庸國。

大英帝國的「日落」始於一戰，崩塌於二戰及之後的全球「反帝反殖浪潮」，「民族要解放、國家要獨立、人民要革命」徹底埋葬了大英帝國的殖民主義，美國直接從英國手裏搶奪了霸主地位。還好，他們都是盎格魯撒克遜子孫，英國又十分奸狡，講現實，知進退，美國沒讓他太難看，不像日本似的被「欺負到扁」，成了山姆大叔的奴才，英國還能老着臉皮稱與美國是「最忠實最鐵杆的盟友」，儘管它也要唯美國馬首是瞻。老實講，要是沒有美國「罩着」，英國這個破落戶還不一定這麼淒涼窮酸也。

從稱雄稱霸到給人當「三孫子」，英日都變得很「雞賊」，很懂得抓住機會，抱團取暖，既報美國主子「不殺之恩」，又向全世界共同刷存在感，想方設法讓「昔日餘暉」可以閃現。英日最近趁着美國聯合盟友打壓中國、趁着美國挑唆起俄烏之戰，兩國領導人重施一百年前故技——倣效1902年的《英日同盟條約》，簽署了《互惠准入協定》，規定兩國可以相互在對方領土駐軍，並開展更大規模的軍事演習和部署。一百年前的《英日同盟條約》是為對付沙俄，今天則是為了既對付俄羅斯又對付中國，指使他們的後台自然是美國，他們是在為美國賣力，也想通過為美賣力撈到好處。

期間，日相岸田文雄為了更討美國歡心，還和美國總統拜登就核武問題發表聯合聲明譴責俄羅斯。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫痛罵岸田文雄，指其表現就像美國的僕人，認為岸田的恥辱只有通過切腹才能洗清。中國對英日《互惠准入協定》的反應比較溫和，知道這兩個奴僕搞不出甚麼名堂，自嗨而已。