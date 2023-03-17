美軍一架無人偵察機在黑海上空墜毀，美方指摘是俄羅斯戰機撞擊導致，俄方則稱無人機自己高速轉彎失控，孰真孰假，外人無從判斷。但美軍在今次事件中丟架失威，則是人人皆見。

每逢發生軍機軍艦對峙事件，美國總是批評對方「行為鹵莽、不專業、不安全」，但問題是，美軍大老遠跑到人家門口偷窺挑釁，難道就不鹵莽？美軍艦機在全世界橫行霸道，難道就很專業很安全？他們能容許別國艦機上門偷窺挑釁嗎？

美軍氣燄囂張，到處惹是生非，許多國家敢怒不敢言，但俄羅斯不同，對上門挑釁者從不客氣。前年有艘英國軍艦開到黑海刷存在感，俄羅斯除了派出軍艦示警，並出動戰機在英艦航道前丟炸彈，嚇得英艦落荒而逃。最經典的一幕發生在1987年9月13日，挪威海軍一架P3B反潛機於巴倫支海域監視一艘蘇聯軍艦，蘇軍派出一架蘇27戰機驅趕，機師藝高人膽大，將戰機減速後從P3B機腹下方通過，用後垂直尾翼劃破P3B右邊引擎，後者失去動力後急墜3,000米而被迫返航。

今次蘇27戰機再次建功，不管有沒有發生撞擊，結果就是導致美軍無人機墜毀，對不可一世的美軍而言，既是一次羞辱，也是一個教訓。有人說今次事件可能引發美俄直接衝突，其實不必擔心，老美向來欺善怕惡，面對北韓、伊朗尚且不敢動手，何況是俄羅斯。別看俄軍在這場戰爭的表現好像不怎麼樣，甚至被認為徒有虛名，實際上戰鬥民族一旦拚起命來，任何對手都得退避三舍。正如那位以戰機劃破P3B反潛機引擎的前蘇聯機師，簡直就是拚命三郎，這種對手誰不害怕？更何況俄羅斯擁有全世界最龐大的核武庫，老美豈敢造次？今次墜毀一架無人機事小，如果繼續挑釁，下次不知還會發生甚麼事。

中國人也是如此，奉行「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」的原則。早前兩架美軍戰略轟炸機企圖鬼鬼祟祟穿越台灣海峽，中方派出十幾架殲10C戰機攔截，雙方還沒近距離接觸，美機見勢色不對，立即掉轉機頭逃之夭夭。中方出動龐大戰鬥機群攔截美軍轟炸機，一來表明對美軍持續挑釁忍無可忍，二來展示維護主權和領土完整的決心。畢竟今時不同往日，隨着中國軍力突飛猛進，美軍在中國門口自出自入、肆意妄為的時代已經過去。