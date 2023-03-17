美國硅谷銀行破產可謂一石激起千重浪，Signature Bank隨後爆煲，遭紐約州監管機構關閉。極短時日內有兩間銀行倒閉，評級機構穆迪隨即下調對美國整體銀行系統的評級，前景展望由「穩定」降低至「負面」；並將Signature Bank的債務評級下調至垃圾級別，同時將另外6間美國銀行的評級列入負面觀察名單。外界現在最擔心的是，連串事件將引發骨牌效應，連環爆雷，淪為「雷曼兄弟2.0」。

這樣的憂慮絕非杞人憂天。硅谷銀行之所以破產，歸根究柢是聯儲局不斷加息之故。為了將通脹壓力外引，吸引美元回流，收割全球財富，美國急劇加息，自以為得計，卻同時令債券不斷貶值。硅谷銀行將資金投資在美債，惟加息周期前的美債，利息不及加息後豐厚，若要脫手拋售以作周轉，只能割價賤賣；加上財政不穩的消息傳出後引發擠提，存戶一下子提取大量存款，十個煲七個蓋，當然只能爆煲收場。

類似情況的銀行絕對不止這兩家，而是系統性、結構性問題。儘管總統拜登揚言保證存戶必能提取存款，但保障只限低於25萬美元的存戶，硅谷銀行的存戶主要為初創科技公司，存款絕對不止此數，一旦他們無法取回存款，這些中小型企業隨時玩完，因此令擠提加劇，陷入惡性循環。

特朗普形容美國將經歷一場比1929年更大更嚴重的「大蕭條」，恐怕不是言過其實。兩家銀行同時倒下，背後牽連大量初創科技公司，連帶整個科技業前景也被睇淡。「臉書」母公司Meta宣布裁員一萬人，亞馬遜、Salesforce、微軟、谷歌等美國科企巨頭亦在今年開始不斷裁員。美國一直以科技領先全球，如今科企和相關銀行卻率先淪陷，經濟衰退已是寫在牆上。