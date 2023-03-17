本欄曾打趣地說，全球正陷於智商低潮，人們的判斷能力異常不濟，即使是專業人士、專業機構亦不能免。有時候專家們鬧出的笑話，是喜劇電影也不一定能夠創作出來的。

美國硅谷銀行在3月10日宣布破產，但你可知道，在破產前3天，也就是3月7日，它竟然登上全美國最佳銀行榜單！讀者諸君可能會想，美國的傳媒和評審機構良莠不齊，難保當地也有像香港《蘋果日報》般的劣質媒體，胡亂替各大銀行排座次，排錯了也不稀奇。可是讓我告訴你，將硅谷銀行評為全美最佳銀行的，絕不是等閒機構，而是鼎鼎大名的《福布斯》雜誌。

如果你在一個月前想投資硅谷銀行的股票，向聊天機械人求教，它馬上搜羅數據，可能也會告訴你，該行的規模在美國銀行中位列第16，財政穩健，值得投資。目前的人工智能（AI）只能在網絡上綜合基本資料，所反饋的訊息可能不確，所作的判斷也不大可靠，但人腦理應不同，尤其是出自世界上最權威財經雜誌的分析，卻萬沒料到，《福布斯》的判斷能力竟然差劣至此。

早前，我說當今的人腦愈趨AI化，專業不專的現象十分普遍，但從今次的事件看來，部分專業人士比聊天機械人更不值得信賴。因為人類有傲慢心，會自以為是，《福布斯》的分析員壓根兒弄不通硅谷銀行的實況，卻勉強去為各銀行評核高低，還傻乎乎地將該行評為最佳銀行。

相對之下，今日的AI比人類老實，它不知道的事情，有時候也會告訴你它不知道。我相信在一個月之前，聊天機械人絕對不會用自己的運算方式，狂妄而愚蠢地將硅谷銀行推舉為美國最佳銀行吧。