日本傳媒報道，由於發生多宗針對壽司店的惡搞事件，「壽司恐怖主義」已令顧客不敢光顧，業界生意大受打擊，不少店家只好取消以迴轉帶傳送壽司，希望挽回顧客信心，事件引發民眾討論迴轉壽司文化是否面臨終結。不管暫停迴轉帶傳送模式是權宜之計抑或是長遠安排，整個社會也得「多謝」年輕人的好帶挈才是。

面對年輕人舔杯、舔豉油樽、舔筷子、用手接着口水再塗抹壽司，業界收起杯杯碟碟及輸送帶，影響不可謂不嚴重。大型店舖擁有雄厚財力物力，改以輕觸式屏幕點餐易如反掌，反觀中小型店家則一闊三大，皆因迴轉壽司之所以大行其道，其中一個原因就是店家可省卻送餐人手，壽司師傅只需專心製作壽司再放上迴轉帶，加一名收銀執枱小工即能營業。現在將杯碟筷子、豉油、壽司，從自助取用改為員工送上，工作量肯定倍增。不要胡扯年輕人是為促進勞動市場蓬勃發展，深謀遠慮下才作出這等騙讚勾當，沒有正常人會相信的。

正如外界渲染TikTok是這波「壽司恐怖主義」的推手，台灣有餐廳甚至宣布「禁止任何抖音拍攝、抖音網紅入內」，如非譁眾取寵向同溫層吸眼球的營銷伎倆，就是已被老美妖魔化TikTok的反華陰謀所洗腦。那個觸發「壽司恐怖主義」瘋潮的岐阜縣17歲舔杯高中生，明明把騙讚短片上載推特，到Share News Japan的推特即可找到1月29日的報道，內附舔杯男騙讚推特連結，只不過有人在惹禍後刪片而已，但已可說明「第一兇案現場」是Twitter而非TikTok。

年少無知跟瘋騙讚固然愚蠢，惹一身蟻亦可謂咎由自取，但被美國洗腦，自甘墮落當壽頭，不去查證，條件反射事事反華，何嘗不是「壽頭恐怖主義」？