瑞典研究機構V-Dem發表所謂「全球民主報告」，在179個國家和地區中，香港跌至第139位，中國更被評為倒數第8；更指目前全球民主程度倒退至1986年的程度。有關報告明顯帶有政治偏見，完全沒有可信性。

事實上，世上並無放諸四海皆準的民主制度，世界各地實行的制度也存在不少差異。另外，所謂「民主評估」亦多次被西方國家作為宣揚西式民主和價值觀的利器而加以控制和利用，以維護並擴大其全球戰略利益和話語權。

報告中排名前列的美國以金錢政治掛帥，其選舉制度實質是「口袋更深」一方才有機會勝出，政黨和候選人在富商和企業等獲得大多數競選資金，當選後自然會被要求回報。以槍枝管制為例，2019年全國步槍協會花費330萬美元支持反對槍管立法的參議員之競選活動，儘管大多選民支持更嚴格的槍枝法，但有關決定最後還是由當選參議員的金主說了算。可見報告沒有充分評估制度優劣，排名結果偏頗。

再者，發表報告的V-Dem與美籍商人索羅斯關係密切，曾被揭發其操作的基金會資助V-Dem的運作。索羅斯反華立場鮮明，曾揚言中國領導人是最具威脅的對手，又「表揚」港獨分子在2019年取得「空前成功」。是次報告刻意把香港和中國的排名大幅拉低，無疑又是西方慣用的抹黑工程。

很明顯，「全球民主報告」已被政治騎劫，淪為粉飾美國和反華抹黑的工具。然而香港在《港區國安法》的保障下由亂及治，市民人身自由安全得到保障，司法制度得以完善及鞏固，國際社會都看在眼內。這些立場偏頗、惡意抹黑的所謂「民主報告」，無阻香港在高質量發展的光明前景下邁步前行。