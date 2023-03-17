3年疫災剛落幕，香港與內地剛通關，政府推出的每人5,000元消費券剛宣布下月中先派部分，以為可以促使香港經濟加快復甦，豈料繼兩電飛擒大咬狂加電費後，接踵而來的是全港各巴士公司申請大幅加價，唯獨4年沒人工加的最低工資工人，還要遲至5月1日才有雞碎咁多的人工加，全港打工仔未見有人工加，卻先見公共事業和交通機構大幅加價。

五巴瘋狂申請加價約一成，機場巴士更高達五成，在3年疫情影響下經濟活動和市民出行都大幅減少，自然令專營巴士乘客減少，如去年每日平均約310萬人次，比上一年每日少約40萬人次，導致巴士公司票價收入減少，盈利下降是不爭的事實，但作為專營的巴士公司，理應負起社會責任，與全港市民同舟共濟，共度時艱。當本港經濟重回正軌，乘客必定大幅回升，從而令巴士公司可逐步恢復正常收入。這也是以客為本的生意之道，何必竭澤而漁？

熟悉兩大市區巴士專營集團發迹史的人都知道，兩巴除了票價收入，還透過政府在巴士廠用地上予以特別的經營特權和優惠，而巴士公司則利用公司合併或分拆，轉讓股權或重新發展等商業技巧，像變魔術那樣利用所擁有廠房、地皮攫取龐大物業發展利益，而這些天文數字般的利潤，又永遠不會計入運輸經營所得之中，自然也不會成為減低票價和成本誘因。可是運輸局、運輸署歷來都是選擇性「發雞盲」，偏袒專營巴士集團拆車廠起樓賺大錢。

最新例子是，原柴灣巴士廠地皮被財團與巴士集團合作發展，不經重新招標又賺得盆滿缽滿。政府一面說無地起公屋，一面卻「嫁女貼大床」。對此，立法會必須窮追真相，要巴士集團公開地產收益。