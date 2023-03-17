澳洲喺美國、英國眼中，恐怕係「錢多，人傻，速落疊」嘅寫照！不是嗎？美國總統拜登、英國首相辛偉誠與澳洲總理阿爾巴內塞，不久前喺加州聖迭戈公布核潛艇合作細節，澳洲將採購美國二手核潛艇，並與英國研製下一代核潛艇，最快2030年代後期交付。呢個項目耗資3,680億澳元（約1.9萬億港元）。此外，澳洲仲要「補貼」美英兩國船廠。澳洲將擴建其斯特靈海軍基地支援核潛艇，未來4年向美英核潛艇生產線提供30億澳元（約157億港元）。

兵者，不祥之器。用幾千億澳元來黷武，仲放言引入核潛艇主要目的係協助美國應對實力日益強大嘅中國海軍。阿哥！中國海軍強大，又關你澳洲乜事？用幾千億澳元靠攏美國買二手核潛艇，美國多謝都冇句，相信內心會竊笑：世上錢多傻仔何其多！

中國外交部發言人就指「美英澳所謂遵守核不擴散承諾的表態純屬欺世盜名」。用咁大舊錢嚟「欺世盜名」，值得嗎？呢，畢竟旁觀者清，澳洲前總理基廷批評耗資3,680億澳元嘅核潛艇計劃係史上最差協議！認為係澳洲工黨政府自第一次世界大戰後作出最惡劣嘅國際決定，或帶來致命後果。佢更為中國辯護，強調中國不是澳洲嘅威脅。

基廷一語道破，澳洲購入潛艇不能發揮軍事作用，指中國威脅或攻擊澳洲嘅唯一方法係登陸戰。澳洲盲目靠攏美國，豪擲一大筆軍費話要幫美國應付日益強大嘅中國海軍，以為唔想衰，埋大堆！實則引狼入室，今後有排煩！

澳洲連誰是朋友誰是敵人都分唔清，美國一再證明係個「不誠無物」嘅空心大國，咁多盲頭烏蠅如英國、南韓、日本、澳洲之流，一味搖尾討好，到頭來「夢醒時分」先知做了笨賊，再後悔已經太遲！