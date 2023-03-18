產評：其身不正難正人　美經濟一片胡混

本來全球市場都預期，3月美國聯儲局將再加息0.25至0.5厘，以在經濟活動進一步轉弱前，盡早實現抗通脹目標，避免經濟硬着陸。誰知突然爆出硅谷銀行（SVB）倒閉的黑天鵝事件，更火燒連環船，要政府出手救亡，並組織銀行業自救行動，至今尚未說得上完全脫險。更甚是，可能會影響聯儲局加息抗通脹的步伐，無端爆雷火燒眼眉，相信連美國政府自身也意想不到！

今次事件凸顯美國的金融亂象。所謂「其身不正，難以正人」，美國只管將問題諉過於人，施以制裁無理打壓，更在國際上搞風搞雨唯恐天下不亂，卻長期漠視自身一大堆經濟問題。奈何美元霸權已褪色，容不得其再胡混下去。美國內部得來一次徹底的經濟改革，始能真正提升競爭力，保持國際話語權，否則將踏上國力走下坡的不歸路。

今次SVB倒閉非如當年雷曼般濫用衍生工具等過度槓桿和違規行為而釀禍。SVB的資產質素及盈利能力都不弱，錯就錯在未有妥善管理好資產與負債的關係。但奇就奇在這家銀行出事前，首席風險官的職位一直懸空，故未有及時正視相關問題，而監管部門亦沒察覺到問題。如是者，資產與負債不配引發的流動性風險不斷累積，遇上科企景氣轉弱，3月上旬聯儲局主席鮑威爾一再向市場放「鷹」，終於引爆危機，恐慌擠提致一發不可收拾的地步。

美國金融業出現亂子已不是首次，監管機構責無旁貸。迅速接管救亡、組織銀行業對問題同業施救，向銀行業提供更大的流動性支持等，都是亡羊補牢的做法，不值得讚賞。說到底，2008年的金融危機爆發後，美國加強對大型金融機構的監管，但卻未有同時強化地區金融機構的監管，致如今有地區銀行出事，短時間內如骨牌般接連倒下，絕非偶然。更離譜的是，接連見到相關問題銀行，在出事前高層都像早已預視到危機到臨，不是趕沽持股套現就是緊急出花紅落袋，行為既不道德，也凸顯監管問題，這種低級亂象出現在全球第一大國際金融中心，可說是荒天下之大謬！

全球對美國金融的信心下滑，開始着手減少對美元體系的依賴，實非無因。事實是，2008年金融危機以來，美國雖回應了企業與銀行的訴求，讓經濟回穩，但並沒正視社會不平等、貧富懸殊等問題愈發嚴重。美國的國家利益，就由只管短期投資收益的金融業操控，對於長期的人口與產業結構、生產力等經濟問題，缺乏妥善的規劃。這些年瘋狂放水下，金融市場翻天覆地，凸顯了美元避險功能，去年更讓美元在全球一匯獨強，問題是美國資產價格上升的同時，基礎建設未見進步，嚴格而言更是發展落後，資產泡沫不斷膨脹。

與其說美國要打壓別人來鞏霸，其實美國人更需要的，是正視自身的經濟問題並加以改革，否則任誰主白宮，天量放水的惡性循環難以斷尾，金融亂象沒完沒了，經濟沒起色，貨幣政策信用每況愈下，變相就是美國自己在趕客，壯大非美經貿陣營的號召力，後果是加快全球去美元化，重塑出金融與權力新秩序。