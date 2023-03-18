正論：電塔爆炸引混亂　能源基建不設防

去年發生的屯元天大停電令人猶有餘悸，詎料昨日凌晨又有中電電塔疑發生爆炸，引致九龍及新界部分地區電壓驟降，消防處接獲過百宗「困𨋢」報告。幸好今次事件只持續約半小時，大停電並無重演，但供電基建不設防，屢屢招來祝融光顧，安全成疑，後果可大可小。

中電表示，前晚約11時26分至昨日凌晨零時06分，中電位於慈雲山的40萬伏特高壓供電系統，錄得數次電壓驟降，期間電力供應並無中斷。部分住戶可能遇到燈光轉暗或閃爍情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置如升降機，或因啟動保護裝置而暫停運作。中電已派員巡查飛鵝山一帶的電塔及架空電纜，至今未有發現相關電塔結構有明顯損壞。專家則推斷，可能有外來物接近供電系統引發搶火、閃燃甚至爆炸，外國不時有動物或無人機接近供電系統引致搶火，但慈雲山是市區，認為事件非常罕見。

事實上，不少當區居民均有目睹電塔疑似爆炸一刻，先是多次聽到隆然巨響，繼而見到山上電塔冒出火光，每當爆炸聲響時全天驚現紫色，比平時行雷閃電還要光亮，狀甚嚇人。消防處亦於短短半小時內接獲九龍及新界區160宗被困升降機報告，以及50宗火警鐘誤鳴。有「困𨋢」市民坦言當時十分驚慌，有老人家聽見警鐘長鳴，更是嚇得整晚都不敢睡覺。今次事件沒有引發更嚴重後果，可算是不幸中的大幸，但要是供電設施不設防的情況沒有改善，恐怕隨時重蹈屯元天大停電的覆轍。

這樣說絕非無的放矢。去年6月下旬，距離新舊政府換屆只有約一星期，元朗中電電纜橋突然起火，前所未有地導致屯門、元朗及天水圍大規模停電，數十萬居民經歷徬徨一夜，新界西聯網的公立醫院甚至有一宗緊急手術需轉院進行。由於停電令鐵路一度受阻，多達14間學校需要停課，50萬人受影響，堪稱茲事體大。事後的調查報告指出，大火很大可能是由電纜橋一橫樑光管率先起火，令光管殼燒碎或燒熔，跌落並點燃電纜外層，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜，再燒至其他高壓電纜，令全橋大火倒塌。儘管中電強調火警並非由不正當行為引起，但要是任何人或無人機之類也能夠輕易接近這類供電設施，誰能保證「火燒連環船」不會重演？

就以今次電塔爆炸為例，中電仍未查出起火原因，而專家則認為有外物接近導致搶火，是耶非耶，尚需中電釐清，但專家的推斷非常合理。最令人不安的是，過去幾乎從未聽聞有同類事件在本港發生，如今卻在不足一年內有兩次差不多的事故上演，如何確保供電設施安全，是電力公司以至港府必須思考的問題。

尤其兩電只知年年勁加電費，港府更是為虎作倀，予取予攜，市民付出高代價卻享受不到穩定供電，不管怎樣都是說不過去。港府聲稱，將會跟國家能源局商討，增加包括核電在內的供港零碳能源以穩定電價，是否說到做到，全城都在看着。