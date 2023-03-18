娛圈單打：世界級港女　錯過好姻緣

後疫情時期，全世界都報復式出遊，電視台亦報復式播放旅遊節目。正在J2熱播的《解風東京》，由「世界級港女」杜如風（Helen）帶大家「返鄉下」，一播出即收視高開，其獨特的慢半拍說話節奏和自我調侃的幽默感，引發笑聲不斷。

Helen亦一反常態，沒有集集都介紹貴價高檔嘢，反而有不少平靚正推介，例如以2,000日圓「掃街」，介紹街頭小食，平民貼地。她在節目中亦不時自嘲，直認9年冇拍拖Dry爆，又自稱「狼虎之年」，更將偶像梁朝偉和自己的名字寫在一起，鎖在戀人橋上，令觀眾捧腹。其真性情只此一家，成為獨特標誌，令她在芸芸同類節目主持人中脫穎而出。

眾所周知，她於2007年為無綫拍攝《流行東京》成功入屋，索性自製節目再以外判形式賣給電視台，肥水不流別人田。其父則是已故資深電影人杜惠東，Helen自小就認識不少圈中人，由於父親為雜誌翻譯日本娛樂資訊，她亦耳濡目染通曉日語，後來更負笈日本留學。

儘管傻大姐形象根深柢固，但Helen年輕時的確嗒得杯落。有同校師妹透露，Helen中學時期已是風頭躉，高高瘦瘦樣貌標致，同時是體育健將，口不擇言和紮紮跳的個性當時已十分突出。Helen亦自爆以前好多人追，19歲已有人向她求婚。在豐富的戀愛史裏，最深刻肯定是和藝人黃又南的姊弟戀，無奈因緣際會，最終還是錯過。

父親過身後，這位世界級港女不再港女，集中精神拚事業，現在總算事業有成，相信其父在天之靈也會老懷安慰了。