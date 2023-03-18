功夫茶：狗狗誤墮捕獸器　執法不力是縱容

梁實秋《雅舍小品》有篇談虐待動物，其中說香港禁止雞鴨販子把幾隻雞鴨繫在一起倒掛喺腳踏車嘅把手上，或是把過多嘅雞鴨塞於小小嘅籠子裏，那意思是要那些雞鴨於最後血光之災前，能活得舒適一點，不能不說係菩薩心腸。那麼久遠嘅年代，港人已懂得不虐畜，其實都真係幾文明！反而依家香港有漁護署，亦有《防止殘酷對待動物條例》，更有愛護動物協會，呢啲都可以說係藹然仁者之所用心，澤及動物。

之不過，又經常睇到有狗狗慘墮捕獸器陷阱，都幾諷刺。呢嗱！一名七旬翁早前喺元朗白泥村發現一隻誤墮捕獸器嘅狗狗，本欲施救，惟狗狗過驚，強行掙脫捕獸器，負重傷逃去。事隔數日，阿伯又撞到隻狗狗，今次就成功捉到佢並帶佢去獸醫診所治理。

非牟利獸醫協會表示，本周二收到有關個案。當時狗狗左後肢已慘被扯到見骨，由於狗狗已受傷多日，獸醫診症後決定即晚為佢進行左後肢截肢手術，手術非常成功，義工為狗狗改名「靚靚」，希望佢日後成為健康嘅靚靚狗！

「靚靚」喺往後日子，會接受全面嘅護理和治療，待身體狀況穩定後，冀望佢唔會出現太大嘅「創傷後遺症」，能夠重新適應冇咗後肢嘅身體！協會認為，從狗狗嘅傷口，可以想像到佢當時為咗逃脫保命，冒着左後肢可能被扯斷風險，仍拚命強行脫離陷阱，狗狗承受極大痛苦。

各位，呢單狗狗誤墮捕獸器搞到要截肢保命，絕非單一事例。根據動物義工嘅報料，3個月內至少有8宗狗狗因誤墮捕獸器而致傷殘、截肢保命。義工透露，有好多人喺冬天捕食野豬，殃及狗狗，中招地點散布城門水塘、粉嶺、屯門、大帽山等地。今年發現非法捕獸器嘅情況似乎特別嚴重，可能有啲人因為政府針對獵殺野豬政策，而令佢哋對捕獵野豬更加有恃無恐。

講到尾，本港雖然有《防止殘酷對待動物條例》，亦有《野生動物保護條例》，任何人如未經許可管有狩獵器具如捕獸器、黏鳥膠、捕獵網等即屬違法，最高可被判罰款5萬個大洋。如捕捉受保護野生動物，最高可被判罰款10萬個大洋及監禁一年。嗱！儘管有法可依，之但係咁多年嚟，殘酷對待動物及用非法捕獸器，導致唔少動物傷亡，卻鮮有見漁護署有乜檢控行動及數字公布！有關部門有法唔執行，有法即係冇法，即係縱容！一惡施者，則百惡結；一件壞事被縱容，上百件壞事就接踵發生！有法不依，壯大濫捕者個膽，多少狗狗誤墮捕獸器陷阱而受盡折磨！香港還是個愛心、文明社會嗎？