當今國際上最大的投資風險是政治，而不是經濟。經濟風險比不上政治風險，本身也往往產自政治因素。

以美國硅谷銀行的問題為例，始自最安全的資金──美國國債，價跌帶來投資的虧損，是因加息。加息是因通脹，通脹除了基本性的十多年貨幣量化寬鬆因素外，主因是能源危機。能源危機是烏克蘭戰爭美國施加的制裁禁運引致，而美國在烏克蘭戰爭前後所採取的經濟制裁，性質是純粹政治，與自由貿易經濟無關，也成根本的對立。

制裁，加上預期的二級制裁，受制裁國家的資金便失去保障，隨時可為美國及其夥伴掠奪。現在只對付伊朗、俄羅斯和中國，還有白羅斯、敍利亞、委內瑞拉、古巴、北韓等小國。小國不管，中俄兩國的經濟規模龐大，一是它們有龐大的資金可對外投資，二是它們提供巨大的投資機會。從經濟角度看，這些投資都可獲利，但美國為首推行的政治制裁和威脅，卻嚴格地控制了國際資金與它們之間的流動。按美國的政治和霸道，它還可隨時增加制裁國家的範圍。例如剛與伊朗和解的沙特阿拉伯、與中國合作建命運共同體的阿拉伯國家。

在美國進一步推行新冷戰的政治攻勢下，更多的國家都會歸於制裁之列。二級制裁若全面執行，更可包括大部分國家。這樣的形勢便是只有美國政治認可，其他國家才可免受美國的政治制裁，才不會被美國利用國際機構和體系（包括本屬民營的SWIFT）制裁。美國便不單止想做世界警察，更要求把全球資金納入它的控制之內，受它控制，讓它予取予攜。

於是，中國、俄羅斯、伊朗等等，以至沙特阿拉伯、波斯灣區各國及其他的資金，應該怎樣逃避來自美國的政治風險呢？就算美國友好國家（如歐盟、日本）的資金，也同樣被美國金融監管體系與金融寡頭集團所玩弄，轉嫁風險與損失。即如瑞士也不中立，國際離岸金融中心亦為美國控制。國際資金要避險（不單止追求利潤，更要避免全軍覆沒，被美國吞併），便只能逃出美國之外，借助中國、俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯等國家的政治力量保衞。對它們來說，最佳的國際金融中心便是香港、卡塔爾、利雅得等。新加坡還是受美國控制。

這樣的後果會是大量的資金從英美西方外逃，世界便更不一樣了。