中央今次大規模機構改革和調整，把數十年來皆屬國務院的港澳事務辦公室「升格」為「中央港澳工作辦公室」，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。這次「升格」，說明黨中央對港澳工作極為重視，說明中共二十大確立的加強「黨中央權威」和「黨中央核心權威」要具體落實在港澳工作中。

根據中央部署和要求，中央港澳工作辦公室要承擔六大工作：一是貫徹「一國兩制」方針，二是落實中央全面管治權，三是依法治港治澳，四是維護國家安全，五是保障民生福祉，六是支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實，可以說中央港澳工作辦公室的職責包括了「一國兩制、港人治港、高度自治」下特區政府的所有範圍。一言以蔽之，黨中央要領導「一國兩制」的整體工作，突出黨的領導、黨中央的領導。

這樣的「突出」，合乎憲制憲法、合乎國情、合乎「一國兩制」安排的內在邏輯、合乎形勢發展的需要，也是回歸以來維護「一國兩制」和破壞「一國兩制」兩種力量激烈複雜鬥爭的結果。「一國兩制、港人治港、高度自治」大政方針本來就是中共制訂的，就是「黨領導改革開放、實現四個現代化」的產物。不過，由於歷史和現實情況的特殊，黨領導「一國兩制」宜以政府出面、宜以國務院出面，這方面的部門機構也在國務院系統。

然而，香港回歸後遇到的種種問題，只由國務院的一個部級單位難以解決，於是2003年成立中央港澳工作協調小組，由中共中央一名常委任組長，統領協調涉及香港特區各方面的工作。之後該小組又更名為中央港澳工作領導小組，將黨的領導、黨中央的領導展現出來。現在又成立了中央港澳工作辦公室，黨領導港澳工作、黨領導「一國兩制」工作機構化。不過，這樣的領導要通過「港人治港」來實現，這是一個新的歷史課題。